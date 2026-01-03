Pedro Sánchez: “España no reconoció al régimen de Maduro. Pero tampoco reconocerá una intervención”

Vídeos relacionados:
El presidente del gobierno español Pedro Sánchez aseguró este sábado que “España no reconocerá una intervención” de EE. UU. en Venezuela.
“España no reconoció al régimen de Maduro. Pero tampoco reconocerá una intervención que viola el derecho internacional y empuja a la región a un horizonte de incertidumbre y belicismo”, dijo en X.
“Pedimos a todos los actores que piensen en la población civil, que respeten la Carta de Naciones Unidas y que articulen una transición justa y dialogada”, agregó.
Ante, Sánchez había hecho un llamamiento a “la desescalada y a la responsabilidad. Hay que respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas y que articulen una transición justa y dialogada”.
EE. UU. controlará Venezuela, según Trump
Desde este sábado, Donald Trump volvió a sacudir el tablero político latinoamericano con una declaración que ya provoca reacciones dentro y fuera de Venezuela.
El presidente estadounidense aseguró que su gobierno controlará Venezuela y sus ganancias petroleras tras la captura de Nicolás Maduro, y que Delcy Rodríguez encabezará un gobierno de transición bajo condiciones impuestas por Washington.
Desde su residencia en Mar-a-Lago, Trump afirmó que Estados Unidos asumirá el control del país “hasta que haya una transición democrática justa”, con el argumento de que la infraestructura venezolana está “podrida” y que el petróleo será administrado para beneficiar a la población, pero también para resarcir a EE.UU. por antiguas expropiaciones.
“Vamos a dirigir este país correctamente y nos vamos a asegurar de que el pueblo de Venezuela sea atendido”, dijo Trump, quien no descartó nuevas acciones militares si sectores del chavismo intentan retomar el control del país.
Uno de los elementos más polémicos de sus declaraciones fue la mención directa a la vicepresidenta venezolana. Según Trump, el secretario de Estado Marco Rubio mantiene conversaciones con Delcy Rodríguez, a quien describió como dispuesta a “hacer lo que creemos que se debe hacer para que Venezuela sea grande de nuevo”, usando incluso la frase Make Venezuela Great Again.
Trump sostuvo que Rodríguez asumiría el liderazgo de un gobierno de transición, mientras Estados Unidos se encargaría de garantizar la seguridad y administrar los recursos estratégicos, especialmente el petróleo. “Sacaremos mucho dinero para poder cuidar del país”, afirmó, sin precisar plazos ni mecanismos.
El mandatario estadounidense calificó la captura de Maduro como “uno de los mejores golpes planeados desde la Segunda Guerra Mundial” y aseguró que el líder chavista fue detenido junto a su esposa, Cilia Flores, y trasladado a territorio estadounidense para enfrentar cargos por narcotráfico y crimen organizado. También mencionó a Diosdado Cabello como otro de los dirigentes que deberá responder ante la justicia.
