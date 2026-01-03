Demócratas acusan a la Casa Blanca de mentir al Congreso sobre los objetivos en Venezuela

Vídeos relacionados:

El senador demócrata Andy Kim acusó al secretario de Estado Marco Rubio y al secretario de Guerra Pete Hegseth de haber mentido al Congreso sobre los verdaderos objetivos de Estados Unidos en Venezuela, tras la operación militar de este sábado que derivó en la captura de Nicolás Maduro.

Mientras el presidente Donald Trump celebraba públicamente la detención del mandatario venezolano como un éxito militar sin precedentes, sectores demócratas del Congreso expresaron preocupación por la legalidad de la acción y por las sesiones informativas previas en las que funcionarios del Gobierno aseguraron que no se buscaba un cambio de régimen en Caracas, destacó el diario The New York Times.

Kim, senador por Nueva Jersey y exfuncionario de seguridad nacional durante la administración de Barack Obama (2009-2017), acusó a Rubio y a Hegseth de haber mentido “descaradamente” al órgano legislativo cuando negaron que el objetivo fuera derrocar a Maduro.

A su juicio, la decisión es “desastrosa” y podría aislar aún más a Estados Unidos en el escenario internacional.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, el legislador sostuvo que Trump eludió deliberadamente el proceso constitucional de aprobación del uso de la fuerza armada.

“El Gobierno sabe que el pueblo estadounidense rechaza abrumadoramente el riesgo de arrastrar a nuestra nación a otra guerra”, afirmó Kim, en referencia a la falta de autorización explícita del Congreso.

Las críticas demócratas se producen en medio de un creciente debate interno sobre los límites del poder presidencial en política exterior y el alcance real de la intervención estadounidense en Venezuela, ahora que la Casa Blanca ha declarado su intención de permanecer en el país hasta concretar una transición política y reorganizar sectores clave como el petrolero.

La jornada estuvo marcada por el anuncio de Trump de la captura de Maduro y de su esposa, Cilia Flores, durante una operación militar estadounidense en Caracas.

El jefe de la Casa Blanca afirmó en una conferencia de prensa que Estados Unidos mantendrá el control de Venezuela “hasta que haya una transición justa y ordenada” y vinculó esa permanencia al manejo y reconstrucción de la industria petrolera con participación de empresas estadounidenses.

El régimen venezolano denunció una agresión, mientras la oposición celebró la caída del chavismo como un punto de inflexión histórico.