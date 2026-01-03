“Ahora le toca a Cuba”: Caída de Maduro desata llamados en redes sociales para que Trump y Rubio “liberen a la Isla”

Vídeos relacionados:

Ver más

La captura de Nicolás Maduro y los bombardeos estadounidenses sobre Caracas han provocado un auténtico terremoto político en América Latina… y también una erupción emocional entre los cubanos, dentro y fuera de la isla.

En redes sociales, la frase “Ahora le toca a Cuba” se ha vuelto viral, reflejando la mezcla de esperanza, miedo y desconfianza con la que muchos ven el nuevo tablero regional tras la caída del chavismo.

Decenas de miles de usuarios comentaron en las publicaciones de CiberCuba Noticias y otras páginas independientes, pidiendo al presidente Donald Trump y al secretario de Estado Marco Rubio que extiendan la “operación de liberación” a Cuba.

“¡Viva Cuba libre!”, “Vamos Trump, no pierdas el impulso”, o “Capturen a Díaz-Canel”, fueron algunos de los mensajes más repetidos. Otros, más cautos, imploraron que cualquier acción sea “sin guerra ni sangre”.

El sentimiento general, especialmente entre el exilio cubano, es que la caída de Maduro deja al régimen de La Habana sin su sostén económico y militar más importante.

“Se acabó el petróleo para Cuba desde Venezuela”, escribió una usuaria desde Miami. Otra comentó: “Si los americanos liberaron a Venezuela, también pueden liberar a Cuba; llevamos más de 60 años esclavizados”.

Lo más leído hoy:

El paralelismo con la situación venezolana es inevitable. Muchos cubanos ven en la intervención en Caracas un espejo posible para la isla, mientras otros recuerdan los traumas del pasado.

“Cuidado, recuerden Girón”, advirtió una internauta desde Santiago de Cuba, evocando la frustrada invasión de 1961.

La conversación digital refleja una polarización profunda dentro del propio pueblo cubano. Una parte ve en Trump y Rubio “la esperanza de un nuevo amanecer”, mientras otros temen una catástrofe humanitaria si se repite en Cuba un escenario militar.

“Queremos libertad, pero sin bombas”, escribió una madre habanera. “No queremos que los niños sean las víctimas de otra guerra”.

Aun así, la sensación de fin de ciclo es evidente. “Ya les llegó el turno a sus aliados”, escribió el opositor José Daniel Ferrer, en un mensaje dirigido a Raúl Castro y Miguel Díaz-Canel. Y añadió: “Les queda muy poco tiempo. Irán también por ustedes”.

En la misma línea, otros activistas señalaron que la red cubana que protegía a Maduro “se ha desplomado junto a él”.

Mientras tanto, las redes sociales se han llenado de plegarias y llamados a la acción: “Trump, libéranos”, “Dios bendiga a Cuba”, “Que caiga el comunismo”.

Desde Miami, algunos usuarios fueron más lejos: “Si liberas a Cuba, me tatúo tu nombre”, bromeó un comentarista, reflejando el fervor del momento.

Sin embargo, también abundan los escépticos. “Cuba no tiene petróleo, no le interesa a nadie”, opinó un internauta desde La Habana.

Otros apuntaron al bloqueo estadounidense, recordando que las sanciones agravan el sufrimiento cotidiano: “Si de verdad quiere ayudarnos, que quite el embargo y deje de perseguir los barcos con combustible”, escribió un usuario.

Pese a las divisiones, hay consenso en un punto: la captura de Maduro ha encendido la imaginación política del pueblo cubano, que observa con una mezcla de esperanza y ansiedad lo que podría venir.

“Si Venezuela fue el principio del fin del eje Castro-Maduro, Cuba podría ser el desenlace”, comentó un analista.

Por ahora, ni Trump ni Rubio han anunciado acciones concretas contra La Habana, aunque si han lanzado veladas advertencias al régimen cubano. No obstante, en redes sociales la conversación ya se ha trasladado del terreno diplomático y político al emocional.

“Cuba ha sufrido demasiado”, escribió una usuaria al cierre de la jornada. “Solo pedimos libertad”.