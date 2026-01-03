Trump enumera los delitos de Maduro: narcotráfico, armas y vínculos con el Tren de Aragua

Ver más

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, detalló este sábado en una conferencia desde Mar-a-Lago los delitos por los que su gobierno acusa a Nicolás Maduro, capturado durante una operación militar en Venezuela.

El mandatario enumeró cargos por narcotráfico, conspiración armada y vínculos con organizaciones criminales como el Tren de Aragua.

“Maduro liberó asesinos y criminales de sus cárceles, permitió que el Tren de Aragua operara fuera de control, y envió drogas y narcotraficantes a inundar Estados Unidos”, afirmó Trump.

“Ha cometido delitos contra su propio pueblo y contra el nuestro. Ya era hora de que enfrentara justicia”, añadió.

El presidente precisó que las fuerzas estadounidenses habían preparado la operación durante varios días y esperaron las condiciones exactas para actuar.

“Maduro estaba en una fortaleza con puertas de acero y salas de seguridad. Intentó refugiarse, pero fue capturado en segundos”, dijo Trump, quien aseguró que no hubo bajas entre las tropas estadounidenses.

Lo más leído hoy:

Pocas horas después de la captura, la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, confirmó los cargos formales que pesan contra Maduro y su esposa, Cilia Flores, a través de un comunicado publicado en su cuenta oficial de X (antes Twitter).

“Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York. Están acusados de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y asociación con organizaciones armadas contra Estados Unidos”, escribió Bondi.

La fiscal general destacó que ambos “enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses”, y agradeció al presidente Trump “por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense” y a las fuerzas armadas “por llevar a cabo una misión increíble y exitosa”.

El Departamento de Justicia recordó que la causa contra Maduro se remonta a marzo de 2020, cuando fiscales federales lo acusaron de dirigir el Cartel de los Soles, una presunta red de altos funcionarios venezolanos involucrados en el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y en vínculos criminales con las FARC.

Entre las imputaciones destacan narcoterrorismo internacional, conspiración para introducir cocaína en territorio estadounidense y asociación con grupos armados ilegales con fines criminales. Según la acusación, Maduro habría facilitado rutas aéreas y marítimas para el tráfico de cocaína a través del Caribe.

El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó que Maduro “enfrentará un juicio penal en Estados Unidos” y que la operación militar ejecutada en Caracas tuvo como único propósito garantizar la captura del líder chavista.

“No se esperan nuevas acciones militares. La misión ha concluido con éxito”, precisó Rubio en declaraciones citadas por el senador republicano Mike Lee.

Lee defendió la legalidad de la acción militar, asegurando que “entra dentro de la autoridad presidencial para proteger al personal estadounidense de ataques inminentes”.

Añadió que el Congreso será informado de los próximos pasos judiciales y diplomáticos. Maduro habría sido trasladado a New York para enfrentarse a la justicia junto a su esposa Cilia Flores.

Con la captura de Maduro, Estados Unidos abre uno de los procesos judiciales más significativos de las últimas décadas contra un jefe de Estado acusado de delitos internacionales.

En las próximas horas, el Departamento de Justicia deberá definir las audiencias preliminares y el régimen de detención del mandatario venezolano.