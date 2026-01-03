Netanyahu elogia el “liderazgo audaz” de Trump y felicita la acción militar en Venezuela

Vídeos relacionados:

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, felicitó al presidente Donald Trump con un mensaje en el que elogió su “audaz e histórico liderazgo” y celebró “la brillante acción” de sus “valientes soldados”, tras el ataque a Venezuela conducido la madrugada de este sábado.

“Felicitaciones, Presidente Donald Trump. Por su audaz e histórico liderazgo en defensa de la libertad y la justicia. Saludo su firme determinación y la brillante acción de sus valientes soldados”, señala el mensaje citado.

La felicitación de Netanyahu se conoce en un contexto de reacciones internacionales tras los acontecimientos en Venezuela descritos en el mismo documento.

El presidente francés Emmanuel Macron celebró lo que llamó “la caída de la dictadura” de Nicolás Maduro y pidió una transición “democrática y respetuosa” liderada por Edmundo González Urrutia, además de afirmar que Francia estaría “movilizada y vigilante” para garantizar la seguridad de sus ciudadanos “en estos tiempos de incertidumbre”.

Asimismo, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que “España no reconocerá una intervención” de Estados Unidos en Venezuela y pidió que se piense en la población civil, se respete la Carta de Naciones Unidas y se articule “una transición justa y dialogada”, según lo citado.