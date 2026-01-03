Netanyahu elogia el “liderazgo audaz” de Trump y felicita la acción militar en Venezuela

Vídeos relacionados:
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, felicitó al presidente Donald Trump con un mensaje en el que elogió su “audaz e histórico liderazgo” y celebró “la brillante acción” de sus “valientes soldados”, tras el ataque a Venezuela conducido la madrugada de este sábado.
“Felicitaciones, Presidente Donald Trump. Por su audaz e histórico liderazgo en defensa de la libertad y la justicia. Saludo su firme determinación y la brillante acción de sus valientes soldados”, señala el mensaje citado.
La felicitación de Netanyahu se conoce en un contexto de reacciones internacionales tras los acontecimientos en Venezuela descritos en el mismo documento.
El presidente francés Emmanuel Macron celebró lo que llamó “la caída de la dictadura” de Nicolás Maduro y pidió una transición “democrática y respetuosa” liderada por Edmundo González Urrutia, además de afirmar que Francia estaría “movilizada y vigilante” para garantizar la seguridad de sus ciudadanos “en estos tiempos de incertidumbre”.
Asimismo, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró que “España no reconocerá una intervención” de Estados Unidos en Venezuela y pidió que se piense en la población civil, se respete la Carta de Naciones Unidas y se articule “una transición justa y dialogada”, según lo citado.
¿Por qué Donald Trump decidió intervenir militarmente en Venezuela?
Donald Trump decidió intervenir militarmente en Venezuela con el argumento de que el país necesitaba una transición democrática justa y para asegurar que el pueblo venezolano sea atendido. Trump afirmó que el régimen de Maduro representaba una amenaza que debía ser neutralizada y que la operación demostraría la superioridad de las fuerzas armadas estadounidenses.
¿Qué sucedió con Nicolás Maduro tras su captura?
Nicolás Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses durante un asalto militar y trasladado al USS Iwo Jima. Se espera que Maduro sea llevado a Nueva York para enfrentar cargos por narcotráfico y crimen organizado, según declaraciones del gobierno estadounidense.
¿Qué reacciones internacionales ha provocado la intervención de EE. UU. en Venezuela?
La intervención ha generado diversas reacciones internacionales. Mientras que el presidente francés, Emmanuel Macron, celebró lo que llamó “la caída de la dictadura” de Maduro, líderes como el presidente brasileño Lula da Silva condenaron el ataque como una afrenta a la soberanía. Algunos países aliados de Caracas, como China, Irán y Cuba, lo calificaron de “violación del derecho internacional”.
¿Qué papel desempeñará Delcy Rodríguez en el nuevo gobierno de transición de Venezuela?
Según declaraciones de Trump, Delcy Rodríguez encabezará un gobierno de transición bajo condiciones impuestas por Washington. Rodríguez ha sido descrita como dispuesta a seguir las directrices de EE. UU. para asegurar una transición pacífica y justa en Venezuela.
