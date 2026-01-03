Centros de salud en Venezuela aseguran que los muertos y heridos del ataque de EE.UU. son militares

Vídeos relacionados:

Los principales centros de salud de Caracas y otras regiones de Venezuela confirmaron este viernes que las víctimas mortales y los heridos reportados tras el ataque militar de Estados Unidos corresponden exclusivamente a personal militar, sin registros de civiles afectados.

De acuerdo con un informe difundido por una red nacional de médicos y confirmado por periodistas locales, hasta las 2:00 p.m. del 3 de enero no se han reportado ingresos de civiles en los hospitales públicos ni privados del país.

El parte médico indica que la atención se concentró en los centros de salud castrenses de la capital, donde fueron trasladados la mayoría de los efectivos heridos durante los bombardeos iniciales.

Entre los hospitales con mayor actividad figuran:

Hospital Militar “Carlos Arvelo”: más de 60 militares heridos y una cifra aún no contabilizada de fallecidos.

más de 60 militares heridos y una cifra aún no contabilizada de fallecidos. Hospitalito de Fuerte Tiuna: más de 30 efectivos heridos y varios fallecidos en proceso de identificación.

más de 30 efectivos heridos y varios fallecidos en proceso de identificación. Hospital Pérez de León: un herido registrado, único caso en un centro civil de la capital.

Pese a las explosiones reportadas en Caracas, La Guaira y Miranda, los principales hospitales civiles —como el Universitario de Caracas, Magallanes de Catia, Domingo Luciani, Hospital Vargas y Victorino Santaella— informaron que no han recibido heridos ni fallecidos vinculados al operativo.

Lo mismo ocurre en la clínica privada Rescarven de La Carlota, donde no se reportan ingresos.

En el resto del país, los estados Bolívar, Aragua y Mérida mantienen total normalidad en su red hospitalaria, sin incidentes relacionados con el ataque, según los reportes médicos difundidos.

Sin embargo, el ministro de Defensa del régimen, Vladimir Padrino López, ofreció una versión distinta a través de medios estatales, asegurando que la ofensiva estadounidense “alcanzó objetivos civiles” y calificando los hechos como “una agresión directa contra la población venezolana”.

“El ataque fue un acto de barbarie imperial. Nuestros sistemas de defensa actuaron para proteger vidas humanas, pero hubo daños a infraestructuras civiles”, declaró Padrino, quien llamó a una movilización general de la Fuerza Armada y de la ciudadanía “para defender la patria”.

El funcionario pidió a la población “mantener la calma y confiar en el alto mando político-militar”, mientras acusó a Estados Unidos de “buscar sembrar el pánico”. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no existen evidencias verificadas de víctimas civiles ni daños a zonas residenciales.

El ataque estadounidense formó parte de la operación que llevó a la captura de Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos por narcoterrorismo y conspiración criminal ante la justicia de Estados Unidos. La acción militar, ejecutada con precisión y sin bajas estadounidenses, fue confirmada por el propio presidente Donald Trump desde Mar-a-Lago.