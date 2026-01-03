Rusia promete respuesta inmediata tras el anuncio de Trump sobre la captura de Nicolás Maduro

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, anunció este sábado que la Cancillería rusa emitirá en breve un comunicado oficial sobre el ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela, una acción que ha generado una ola de reacciones internacionales.
“El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia publicará próximamente una declaración sobre la agresión de Washington contra Caracas”, informó Zajárova a través de su canal de Telegram, según Prensa Latina.
El gobierno venezolano declaró el estado de emergencia nacional y puso en alerta máxima a sus fuerzas armadas, de acuerdo con un decreto firmado por Nicolás Maduro tras la ofensiva estadounidense. El canciller venezolano, Iván Gil, confirmó la medida e instó a la población a “movilizarse para repeler la agresión imperialista”.
Por su parte, el embajador ruso en Caracas, Sergei Melik-Bagdasarov, aseguró que la embajada de Moscú continúa operando “a plena capacidad” y cumpliendo sus funciones diplomáticas. El diplomático indicó que se observó humo en algunas zonas de la capital, pero que la sede rusa “no ha sufrido daños”.
Trump anuncia captura de Nicolás Maduro
En un mensaje publicado en sus redes sociales, el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, afirmó que las fuerzas estadounidenses “capturaron a Nicolás Maduro y a su esposa” durante una operación militar de gran escala.
“Maduro, junto con su esposa, ha sido trasladado fuera del país”, escribió Trump, quien también anunció que ofrecerá una conferencia de prensa a las 11:00 a.m. (hora local) en Mar-a-Lago, para ofrecer más detalles de la operación.
Hasta el momento, no existe confirmación independiente por parte del Departamento de Estado, el Pentágono ni agencias internacionales sobre la captura del mandatario venezolano.
La declaración, sin embargo, ha causado un fuerte impacto político y mediático en la región, mientras se esperan nuevos comunicados oficiales tanto de Washington como de Moscú.
La situación mantiene en vilo a América Latina y al mundo, ante la posibilidad de una escalada diplomática entre Estados Unidos, Rusia y los países aliados del régimen de Maduro.
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.