Trump propone expulsar a España de la OTAN

El presidente estadounidense, Donald Trump, lanzó este jueves una dura advertencia contra España al afirmar que podría ser expulsada de la OTAN si no incrementa significativamente su gasto en defensa.

“Quizás deberíais expulsar a España de la OTAN”, declaró en una conferencia de prensa conjunta con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, en la Casa Blanca.

Trump aseguró que en la cumbre de la OTAN celebrada en La Haya en junio, los 32 países miembros acordaron elevar el gasto militar del 2% al 5% del Producto Interno Bruto.

“Tuvimos un rezagado: España. No tienen excusa para no hacerlo”, dijo el presidente estadounidense.

Durante la comparecencia, Trump pidió a Stubb que hable directamente con el gobierno español para presionarlo; luego de que en junio lo amenazara con subirle más los aranceles a la nación europea si no aumentaba el gasto militar.

“Creo que ustedes tendrán que empezar a hablar con España”, señaló, destacando la importancia de que todos los miembros cumplan con el nuevo umbral de inversión en defensa.

España fue uno de los países que mostró reservas durante la cumbre, lo que casi hizo descarrilar el consenso.

El presidente Pedro Sánchez logró incluir un matiz en el comunicado final que permite interpretar con flexibilidad el objetivo del 5%, condicionado al cumplimiento de ciertos objetivos de capacidades militares definidos por la Alianza.

Actualmente, el gasto en defensa de España ha alcanzado el 2% del PIB, lo que equivale a cerca de 30.000 millones de euros, pero la presión internacional apunta a un aumento aún mayor, que podría generar tensiones internas en el país, en medio de la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2026, informó El País.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, respondió a las declaraciones de Trump a través de la red social X (antes Twitter): “El problema no es España. España es un socio creíble, orgulloso y comprometido con la OTAN. Y lo seguiremos siendo”.

Feijóo también criticó al presidente del Gobierno, afirmando: “Sánchez no es de fiar, pero eso no debe arrastrar al país. España no saldrá de la OTAN. Sánchez saldrá de La Moncloa”.

El incidente se produce en un momento de elevada tensión geopolítica en Europa. En las últimas semanas, drones de origen ruso han traspasado el espacio aéreo de Polonia y Suecia, lo que ha sido calificado por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, como un acto de guerra híbrida.

Trump aprovechó su comparecencia para insistir en la necesidad de reforzar la defensa europea. “Vamos a tener cuatro veces más material estadounidense en Europa”, añadió Stubb, quien trató de suavizar las declaraciones del mandatario estadounidense asegurando que se trabajará bajo el liderazgo del nuevo secretario general de la OTAN, Mark Rutte.