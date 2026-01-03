Trump se compromete a priorizar a trabajadores nacidos en el país: “Los estadounidenses primero”

Vídeos relacionados:

El Departamento de Trabajo de Estados Unidos reafirmó este viernes el "compromiso" de la administración del presidente Donald Trump con la agenda de “Los estadounidenses primero”.

En mensaje de X, la agencia gubernamental aseguró que no renunciarán a su “lucha” por priorizar a los trabajadores nacidos en el país y prometer nuevas acciones para impulsar el empleo, la capacitación y el control de programas migratorios laborales.

El texto sostiene que seguirán laborando por los trabajadores estadounidenses mediante una lista de medidas que incluye crear más puestos de trabajo para nacidos en Estados Unidos, ampliar el acceso a programas de formación profesional y proteger la seguridad en los centros laborales.

Uno de los ejes del anuncio es la continuidad de la campaña contra el "fraude" en los visados H-1B, un programa utilizado por empresas para contratar personal extranjero especializado.

El Departamento de Trabajo indicó que, a través de investigaciones y sanciones, busca proteger los salarios, recuperar pagos atrasados y “poner fin” a lo que calificó como “fraude generalizado” relacionado con estas visas.

El comunicado también menciona como objetivos el fomento de la innovación y el “dominio industrial” estadounidenses, así como la garantía de que los puestos de trabajo en el país “vayan a parar” a trabajadores estadounidenses.

La declaración concluye con una frase enfática: “Los estadounidenses siempre deben ser lo primero”.

El presidente Donald Trump firmó en septiembre una proclamación que impone una tarifa de 100,000 dólares para cada solicitud de visa H-1B, un giro que impactó de forma directa al sector tecnológico y a empleadores que dependen de talento extranjero altamente cualificado.

La H-1B otorga anualmente 85,000 cupos (65,000 generales y 20,000 adicionales para posgraduados). Es una visa de trabajo con una validez de tres años y renovación por tres años más.

La Administración sostiene que la reforma fomenta la contratación y capacitación de estadounidenses antes que recurrir a mano de obra extranjera.