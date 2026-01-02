USCIS revela cifras masivas de fraude migratorio

Vídeos relacionados:
La cuenta oficial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos Inmigración difundió un balance del primer año de la administración Donald Trump en el que presume acciones de USCIS contra el fraude migratorio.
En la red social X afirmaron que “no hay lugar para el fraude” bajo su liderazgo y que se han tomado “medidas enérgicas” desde el 20 de enero de 2025.
Según el mensaje, USCIS reporta más de 29,000 denuncias de fraude, la investigación de más de 19,300 casos y la detección de fraude en 65% de los expedientes analizados.
El mismo balance menciona más de 6,500 visitas in situ y más de 19,500 comprobaciones en redes sociales como parte de los mecanismos de verificación.
La cuenta oficial sostiene que no permitirán que “estafadores se aprovechen del sistema migratorio legal” para permanecer en el país.
La declaración enmarca las cifras como parte de una estrategia para reforzar la integridad del sistema de inmigración, con énfasis en denuncias, investigaciones y controles presenciales y digitales.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aseguró que desde el 20 de enero de 2025 sus operaciones de control migratorio resultaron en más de 605,000 deportaciones y 1,9 millones de “autodeportaciones”, presentadas por la administración como parte de un “avance histórico” que habría llevado a más de 2,5 millones de “extranjeros ilegales” a abandonar el país.
El DHS dijo que su estrategia prioriza la expulsión de los inmigrantes irregulares “más peligrosos” y afirmó que la disminución de la población en situación irregular se estaría sintiendo en el país por una menor presión sobre servicios públicos y un “resurgimiento” de mercados laborales locales.
La subsecretaria Tricia McLaughlin atribuyó los resultados a la política migratoria de Trump y a la secretaria Kristi Noem, según el comunicado citado.
En el mismo reporte, el DHS aseguró que ha detenido a más de 595,000 inmigrantes en situación irregular desde el 20 de enero y reiteró su llamado a quienes estén sin estatus legal a salir del país “ahora”.
También instó a utilizar la aplicación CBP Home, que —según el comunicado— ofrecería un “vuelo gratuito a casa por Navidad” y 1.000 dólares.
Como parte del mismo contexto, el texto afirma que la administración Trump alcanzó un “récord histórico” en la reducción de cruces fronterizos ilegales.
La Patrulla Fronteriza habría reportado 238,000 detenciones en todo el año fiscal, una caída que el gobierno atribuye a una política de “tolerancia cero” y al refuerzo de controles, vinculados a la Operación Muro Río, descrita como una estrategia con vigilancia aérea, sensores, drones, barreras físicas y personal militar a lo largo del río Grande.
