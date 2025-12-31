Revés judicial para Trump: Jueza bloquea fin del TPS para estos ciudadanos

Vídeos relacionados:

Una jueza federal bloqueó temporalmente el plan de la administración del presidente Donald Trump para poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) de ciudadanos de Sudán del Sur en Estados Unidos, una medida que habría dejado expuestos a la deportación a cientos de beneficiarios a partir de enero de 2026, según informó Reuters.

La jueza de distrito Angel Kelley, en Boston (Massachusetts), concedió una solicitud de emergencia presentada por varios ciudadanos sursudaneses y un grupo proinmigrante para evitar que el TPS expirara.

La terminación del programa estaba programada para el 6 de enero de 2026, fecha a partir de la cual los aproximadamente 300 ciudadanos de Sudán del Sur que viven y trabajan legalmente bajo el TPS —o con solicitudes pendientes— pasarían a ser elegibles para deportación, de acuerdo con el reporte.

Kelley emitió una suspensión administrativa que frena la política mientras continúa el litigio.

En su orden, advirtió que permitir que la decisión entrara en vigor antes de que el tribunal analice el caso “tendría un impacto inmediato” al despojar a los beneficiarios de su estatus legal, lo que podría derivar “inminentemente” en deportaciones.

También señaló que las consecuencias son “significativas y de gran alcance” y requieren una revisión cuidadosa de los méritos.

Lo más leído hoy:

La demanda fue presentada por cuatro migrantes de Sudán del Sur junto con African Communities Together, una organización sin fines de lucro.

Alegaron que la medida del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) era ilegal y los expondría a ser devueltos a un país que atraviesa múltiples crisis humanitarias.

Respuesta del DHS y el argumento del Gobierno

La portavoz del DHS, Tricia McLaughlin, criticó la decisión judicial y afirmó que el fallo ignora la autoridad constitucional y estatutaria del presidente.

Sostuvo además que el TPS para Sudán del Sur “nunca tuvo la intención de ser un programa de asilo de facto”.

En otra declaración citada, McLaughlin aseguró —sin aportar pruebas— que existe una “paz renovada” en Sudán del Sur y que “ahora es el momento adecuado” para concluir una designación que, dijo, siempre fue temporal.

Reuters recuerda que el conflicto ha golpeado a Sudán del Sur desde su independencia en 2011. Aunque la guerra civil terminó formalmente en 2018, los combates han persistido en amplias zonas del país; el reporte menciona que el conflicto dejó alrededor de 400.000 muertos.

También indica que el Departamento de Estado de EE.UU. aconseja a sus ciudadanos no viajar allí.

El fallo representa una victoria temporal para defensores de inmigrantes y un revés para el esfuerzo más amplio de la administración Trump por restringir el programa humanitario.

El reporte lo sitúa como parte de una serie de impugnaciones contra medidas similares dirigidas a eliminar protecciones para ciudadanos de otros países, entre ellos Siria, Venezuela, Haití y Nicaragua.