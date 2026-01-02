Trump defiende los aranceles como motor de prosperidad y seguridad, mientras crecen las dudas económicas

Los aranceles funcionan como un impuesto indirecto que termina pagando la población

El presidente Donald Trump aseguró este viernes que los aranceles han generado riqueza, reducido el déficit comercial y fortalecido la seguridad nacional de Estados Unidos, pero estadísticas oficiales y sondeos recientes contradicen el optimismo del discurso oficial.

En un mensaje difundido por la Casa Blanca en X, Trump calificó los aranceles como un “beneficio abrumador” para el país y advirtió que perder la capacidad de imponerlos sería “un golpe terrible” para Estados Unidos.

El mandatario reiteró la idea en su red social Truth Social, donde afirmó que el déficit comercial se habría reducido un 60 %, que el PIB crece un 4,3 % y que “no hay inflación”.

Sin embargo, los propios datos oficiales muestran un panorama más matizado. El índice de precios al consumidor subió 2,7 % interanual hasta noviembre, lo que indica una desaceleración, pero no la desaparición de la inflación.

A ello se suma una percepción social negativa. Una reciente encuesta de Gallup reveló que solo 36 % de los estadounidenses aprueba la gestión de Trump, mientras que 74 % se declara insatisfecho con la situación del país, principalmente por la economía.

En redes sociales, las reacciones al mensaje presidencial se centraron en el impacto directo sobre los consumidores.

Varios usuarios recordaron que los aranceles funcionan como un impuesto indirecto que termina pagando la población.

Algunos cálculos citados en los comentarios estiman un costo adicional anual de entre 1,400 y 2,600 dólares por familia, mientras otros compararon la política comercial con episodios históricos fallidos como la ley Smoot-Hawley de la Gran Depresión (1929-1933).

Análisis externos refuerzan esas críticas. La Tax Foundation estima que los aranceles podrían generar 158,400 millones de dólares en 2025 y 207,500 millones en 2026, cifras relevantes pero insuficientes para cubrir propuestas como el envío de cheques de 2,000 dólares a millones de estadounidenses, idea que Trump ha vuelto a poner sobre la mesa.

JPMorgan calcula además que los consumidores asumen alrededor del 20 % del costo real de los aranceles, lo que contradice la narrativa oficial de que el impacto recae sobre los exportadores extranjeros.

Incluso dentro del Partido Republicano hay reparos. Legisladores como Ron Johnson y Andy Biggs han advertido que el déficit proyectado, cercano a los dos billones de dólares, limita la capacidad de convertir los ingresos arancelarios en alivio directo para las familias.

Otros, como Rick Scott, proponen destinar esos fondos exclusivamente al pago de la deuda nacional, que supera los 37 billones de dólares.

Mientras la Casa Blanca insiste en presentar los aranceles como una herramienta de prosperidad y fortaleza nacional, las cifras de inflación, aprobación presidencial y carga para los consumidores sugieren un debate abierto sobre quién asume realmente el costo de esa política y si sus beneficios compensan el impacto en los bolsillos de los estadounidenses.