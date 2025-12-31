Cae la "flota fantasma" de Maduro: EE.UU. sanciona a empresas y buques que transportan crudo venezolano

Vídeos relacionados:

Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra cuatro compañías a las que acusa de operar en el sector petrolero de Venezuela y de participar en esquemas de evasión de sanciones vinculados al comercio de crudo del gobierno de Nicolás Maduro.

Además, identificó cuatro buques petroleros asociados como propiedad bloqueada, informó el Departamento del Tesoro a través de la OFAC.

La medida, anunciada este miércoles 31 de diciembre de 2025, se enmarca —según el propio Tesoro— en la campaña de presión de la administración de Donald Trump sobre Maduro, en un contexto en el que Washington sostiene que el comercio petrolero venezolano continúa generando recursos para el régimen.

De acuerdo con la comunicación oficial citada en el documento, la OFAC sancionó a:

Corniola Limited y Krape Myrtle Co LTD , vinculadas al petrolero NORD STAR (IMO: 9323596), señalado por haber transportado petróleo venezolano.

, vinculadas al petrolero (IMO: 9323596), señalado por haber transportado petróleo venezolano. Winky International Limited , asociada al petrolero ROSALIND , también conocido como LUNAR TIDE (IMO: 9277735), igualmente señalado por transportar petróleo venezolano.

, asociada al petrolero , también conocido como LUNAR TIDE (IMO: 9277735), igualmente señalado por transportar petróleo venezolano. Aries Global Investment LTD, vinculada al petrolero DELLA (IMO: 9227479) —descrito como transportista de crudo venezolano— y también al buque VALIANT (IMO: 9409247), identificado como propiedad bloqueada por participación de esa empresa.

En el reporte se menciona que algunos de estos tanqueros formarían parte de la llamada “flota en la sombra” o “flota fantasma”, un término usado para describir buques con propiedad opaca y condiciones que facilitan el movimiento de petróleo sujeto a sanciones.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que EE.UU. no permitirá que el “régimen ilegítimo” de Maduro se beneficie de las exportaciones de petróleo, y que el Departamento continuará implementando la campaña de presión contra Caracas, según la declaración reproducida en el documento.

El Tesoro advirtió además que quienes participen en el comercio de petróleo venezolano “continúan enfrentando riesgos significativos” de sanciones.

Según la explicación de la OFAC, con esta designación quedan bloqueados todos los bienes e intereses en bienes de las entidades o activos señalados que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses, y se prohíben transacciones con ellos salvo autorización mediante licencias generales o específicas.

El documento también recuerda que el incumplimiento puede conllevar sanciones civiles o penales y que terceros pueden exponerse a sanciones si realizan ciertas operaciones con los designados.

A inicios de mes, Washington ya había sancionado otros petroleros relacionados con Venezuela y que la estrategia de presión incluyó acciones para dificultar el movimiento de crudo venezolano, lo que —según el reporte— contribuyó a una reducción de las exportaciones durante el mes.