Cae la "flota fantasma" de Maduro: EE.UU. sanciona a empresas y buques que transportan crudo venezolano

Estados Unidos impuso nuevas sanciones contra cuatro compañías a las que acusa de operar en el sector petrolero de Venezuela y de participar en esquemas de evasión de sanciones vinculados al comercio de crudo del gobierno de Nicolás Maduro.
Además, identificó cuatro buques petroleros asociados como propiedad bloqueada, informó el Departamento del Tesoro a través de la OFAC.
La medida, anunciada este miércoles 31 de diciembre de 2025, se enmarca —según el propio Tesoro— en la campaña de presión de la administración de Donald Trump sobre Maduro, en un contexto en el que Washington sostiene que el comercio petrolero venezolano continúa generando recursos para el régimen.
De acuerdo con la comunicación oficial citada en el documento, la OFAC sancionó a:
- Corniola Limited y Krape Myrtle Co LTD, vinculadas al petrolero NORD STAR (IMO: 9323596), señalado por haber transportado petróleo venezolano.
- Winky International Limited, asociada al petrolero ROSALIND, también conocido como LUNAR TIDE (IMO: 9277735), igualmente señalado por transportar petróleo venezolano.
- Aries Global Investment LTD, vinculada al petrolero DELLA (IMO: 9227479) —descrito como transportista de crudo venezolano— y también al buque VALIANT (IMO: 9409247), identificado como propiedad bloqueada por participación de esa empresa.
En el reporte se menciona que algunos de estos tanqueros formarían parte de la llamada “flota en la sombra” o “flota fantasma”, un término usado para describir buques con propiedad opaca y condiciones que facilitan el movimiento de petróleo sujeto a sanciones.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que EE.UU. no permitirá que el “régimen ilegítimo” de Maduro se beneficie de las exportaciones de petróleo, y que el Departamento continuará implementando la campaña de presión contra Caracas, según la declaración reproducida en el documento.
El Tesoro advirtió además que quienes participen en el comercio de petróleo venezolano “continúan enfrentando riesgos significativos” de sanciones.
Según la explicación de la OFAC, con esta designación quedan bloqueados todos los bienes e intereses en bienes de las entidades o activos señalados que se encuentren en Estados Unidos o bajo control de personas estadounidenses, y se prohíben transacciones con ellos salvo autorización mediante licencias generales o específicas.
El documento también recuerda que el incumplimiento puede conllevar sanciones civiles o penales y que terceros pueden exponerse a sanciones si realizan ciertas operaciones con los designados.
A inicios de mes, Washington ya había sancionado otros petroleros relacionados con Venezuela y que la estrategia de presión incluyó acciones para dificultar el movimiento de crudo venezolano, lo que —según el reporte— contribuyó a una reducción de las exportaciones durante el mes.
Preguntas frecuentes sobre las sanciones de EE.UU. a la "flota fantasma" de Venezuela
Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Qué son las sanciones impuestas por EE.UU. a la "flota fantasma" de Venezuela?
Las sanciones de EE.UU. bloquean los bienes e intereses de las entidades señaladas que operan en el sector petrolero de Venezuela y prohíben transacciones con ellas, salvo autorización específica. La medida busca impedir que el régimen de Maduro se beneficie de las exportaciones de petróleo.
¿Por qué EE.UU. sanciona a buques y empresas relacionadas con el petróleo venezolano?
Los buques y empresas sancionados están acusados de participar en esquemas de evasión de sanciones y de transportar crudo venezolano, lo que genera recursos económicos para el régimen de Nicolás Maduro. EE.UU. considera que este comercio de petróleo financia actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico y la corrupción.
¿Qué es la "flota fantasma" de Venezuela?
La "flota fantasma" se refiere a buques con propiedad opaca y condiciones que facilitan el transporte de petróleo sancionado. Estos buques usan tácticas para ocultar sus operaciones, como apagar transpondedores y falsificar su posición, para eludir las sanciones y continuar moviendo petróleo venezolano.
¿Cuáles son los riesgos para quienes participan en el comercio de petróleo venezolano?
Los participantes se enfrentan a riesgos significativos de sanciones civiles o penales si realizan operaciones con entidades designadas por EE.UU. Además, terceros que realicen transacciones con los sancionados podrían ser objeto de sanciones secundarias.
