Bukele aprovecha la detención de Maduro para recordar cuando lo llamó “mequetrefe” desde Cuba

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, volvió este sábado sobre un episodio que parecía enterrado en el archivo de la política latinoamericana, pero que hoy cobra un nuevo significado.

En un mensaje publicado en X, el mandatario recordó el momento en que Nicolás Maduro se burló de él públicamente desde Cuba, llamándolo “mequetrefe” y “pelele del imperialismo”, en un discurso pronunciado en La Habana en noviembre de 2019.

La publicación de Bukele no fue casual. El mensaje aparece acompañado por la bandera venezolana, un video del ataque verbal de Maduro y una imagen que ha dado la vuelta al mundo: la fotografía difundida por Donald Trump en la que se ve al gobernante venezolano detenido a bordo del buque de asalto estadounidense USS Iwo Jima, supuestamente rumbo a Estados Unidos para enfrentar cargos federales.

En el video recuperado por Bukele, Maduro arremete contra su homólogo salvadoreño tras la decisión de El Salvador de expulsar a los diplomáticos venezolanos. Desde un evento antiimperialista en Cuba, el líder chavista aseguró entonces que ningún “mequetrefe” ni “pelele del imperialismo” lograría separar a los pueblos de Venezuela y El Salvador, mientras recibía aplausos de los asistentes.

Más de seis años después, el contexto es radicalmente distinto. Este sábado, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ya van rumbo a Nueva York para ser juzgados por la justicia federal.

Según Trump, ambos fueron capturados en una operación militar en Venezuela y trasladados al USS Iwo Jima, desde donde serían llevados a suelo estadounidense.

Trump aseguró que Maduro enfrenta cargos por narcoterrorismo, conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos, uso de armas de guerra y vínculos con organizaciones criminales como el Tren de Aragua.

La fiscal general Pam Bondi confirmó que las imputaciones fueron presentadas en el Distrito Sur de Nueva York y que tanto Maduro como Flores “enfrentarán la justicia estadounidense en tribunales estadounidenses”.

El recuerdo que Bukele trae a la memoria no solo apunta a una vieja afrenta personal, sino a un giro histórico que sacude a los aliados políticos del castrismo en la región.

La publicación del mandatario salvadoreño ha generado reacciones inmediatas en redes sociales, donde miles de usuarios han señalado la ironía del momento y el peso simbólico de ver a quien se burló desde Cuba enfrentando ahora la justicia fuera de su país.