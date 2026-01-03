Bukele aprovecha la detención de Maduro para recordar cuando lo llamó “mequetrefe” desde Cuba

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, volvió este sábado sobre un episodio que parecía enterrado en el archivo de la política latinoamericana, pero que hoy cobra un nuevo significado.
En un mensaje publicado en X, el mandatario recordó el momento en que Nicolás Maduro se burló de él públicamente desde Cuba, llamándolo “mequetrefe” y “pelele del imperialismo”, en un discurso pronunciado en La Habana en noviembre de 2019.
La publicación de Bukele no fue casual. El mensaje aparece acompañado por la bandera venezolana, un video del ataque verbal de Maduro y una imagen que ha dado la vuelta al mundo: la fotografía difundida por Donald Trump en la que se ve al gobernante venezolano detenido a bordo del buque de asalto estadounidense USS Iwo Jima, supuestamente rumbo a Estados Unidos para enfrentar cargos federales.
En el video recuperado por Bukele, Maduro arremete contra su homólogo salvadoreño tras la decisión de El Salvador de expulsar a los diplomáticos venezolanos. Desde un evento antiimperialista en Cuba, el líder chavista aseguró entonces que ningún “mequetrefe” ni “pelele del imperialismo” lograría separar a los pueblos de Venezuela y El Salvador, mientras recibía aplausos de los asistentes.
Más de seis años después, el contexto es radicalmente distinto. Este sábado, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, ya van rumbo a Nueva York para ser juzgados por la justicia federal.
Según Trump, ambos fueron capturados en una operación militar en Venezuela y trasladados al USS Iwo Jima, desde donde serían llevados a suelo estadounidense.
Trump aseguró que Maduro enfrenta cargos por narcoterrorismo, conspiración para introducir cocaína en Estados Unidos, uso de armas de guerra y vínculos con organizaciones criminales como el Tren de Aragua.
La fiscal general Pam Bondi confirmó que las imputaciones fueron presentadas en el Distrito Sur de Nueva York y que tanto Maduro como Flores “enfrentarán la justicia estadounidense en tribunales estadounidenses”.
El recuerdo que Bukele trae a la memoria no solo apunta a una vieja afrenta personal, sino a un giro histórico que sacude a los aliados políticos del castrismo en la región.
La publicación del mandatario salvadoreño ha generado reacciones inmediatas en redes sociales, donde miles de usuarios han señalado la ironía del momento y el peso simbólico de ver a quien se burló desde Cuba enfrentando ahora la justicia fuera de su país.
Preguntas Frecuentes sobre la Captura de Nicolás Maduro
¿Por qué fue capturado Nicolás Maduro?
Nicolás Maduro fue capturado por cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de armas de guerra. Según las autoridades estadounidenses, Maduro y su esposa, Cilia Flores, están vinculados a una conspiración internacional de narcotráfico y corrupción, utilizando sus cargos públicos para facilitar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.
¿Cómo fue realizada la captura de Nicolás Maduro?
La captura de Nicolás Maduro fue ejecutada por la unidad de élite Delta Force de Estados Unidos durante una operación militar en Venezuela. Maduro y Cilia Flores fueron capturados y trasladados fuera de Venezuela a bordo del buque USS Iwo Jima. La operación fue considerada un éxito por el presidente Donald Trump, quien afirmó que se realizó sin bajas estadounidenses.
¿Qué ha dicho Nayib Bukele sobre la captura de Maduro?
Nayib Bukele, presidente de El Salvador, recordó un incidente de 2019 en el que Maduro lo llamó “mequetrefe” desde Cuba. Bukele aprovechó la captura de Maduro para resaltar la ironía de la situación y recordar cómo el líder venezolano se burló de él en el pasado. La publicación de Bukele ha generado reacciones en redes sociales, destacando el cambio de contexto político en la región.
¿Cuáles son las acusaciones específicas contra Nicolás Maduro?
Nicolás Maduro enfrenta varias acusaciones delictivas en Estados Unidos, entre ellas narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, uso de ametralladoras y dispositivos destructivos, y vínculos con organizaciones criminales como el Tren de Aragua. Estas acusaciones se presentaron formalmente en el Distrito Sur de Nueva York tras su captura.
¿Qué impacto tiene la captura de Maduro en las relaciones internacionales?
La captura de Maduro ha generado una serie de reacciones a nivel internacional. Mientras que países aliados de Venezuela como China, Irán y Cuba han condenado la operación, la oposición venezolana y algunos gobiernos de la región ven el hecho como un cambio significativo en el equilibrio político de América Latina. La situación ha llevado a llamados de emergencia en organismos internacionales como la ONU y la OEA.
