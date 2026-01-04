CiberCuba logra récord histórico en Facebook con 96 millones de visitas en un solo día tras cobertura del arresto de Maduro

Vídeos relacionados:
CiberCuba alcanzó este sábado un récord histórico de 96 millones de visualizaciones en Facebook en un solo día, impulsado por la cobertura del arresto de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, la conferencia de prensa del presidente Donald Trump y las implicaciones políticas para Cuba.
El tráfico registrado el 3 de enero superó ampliamente el máximo anterior de 71 millones de visualizaciones durante el huracán Melissa, convirtiéndose en el día de mayor alcance en la historia del medio independiente cubano.
Durante la jornada, el régimen cubano intentó bloquear en más de tres ocasiones los servidores proxy que permiten el acceso a CiberCuba desde la isla, pero los ataques fueron neutralizados de inmediato por el equipo técnico del medio.
“Seguiremos informando, sin censura y con el compromiso de contar la verdad a todos los cubanos”, señaló la redacción de CiberCuba al celebrar el nuevo récord.
El impacto de la noticia se reflejó también en un notable aumento de interacciones y tiempo de visualización, consolidando a CiberCuba como la principal fuente informativa independiente sobre Cuba y los cubanos en el mundo.
