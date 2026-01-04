Activista cubana tras incursión militar de EE.UU. en Venezuela: “La no violencia no puede ser una condena perpetua”

Vídeos relacionados:
La activista cubana Yamilka Lafita, conocida en redes sociales como Lara Crofs, publicó un mensaje en su cuenta de Facebook en el que cuestionó la eficacia del pacifismo frente a regímenes autoritarios como los de Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Su mensaje fue en respuesta a la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela que culminó con la captura del gobernante Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, quienes han sido acusados por el gobierno estadounidense de narco-terrorismo y se encuentran ya en Nueva York donde podrían enfrentar su primera comparecencia en corte muy pronto.
La actuación de Estados Unidos, bajo el mando de Donald Trump, ha generado un amplio debate internacional, con criterios de apoyo y de desacuerdo, incluso entre opositores al régimen de Maduro en Venezuela y de Díaz-Canel en Cuba.
“Yo tampoco estoy a favor de ningún tipo de violencia, menos aún de aquella que se ejerce sin límites ni responsabilidad moral”, escribió Lafita en Facebook. Además, advirtió que los pueblos bajo dictaduras consolidadas no pueden limitar su resistencia a “un pacifismo abstracto que ignora la realidad”.
La activista recordó que en esos países “miles de personas han perdido su libertad, su salud, sus familias y, en no pocos casos, la vida”, mientras las tiranías siguen intactas después de décadas de represión y control absoluto del poder.
Tras mencionar los años de protestas pacíficas, diálogos fallidos y elecciones amañadas, Lara Crofs planteó una pregunta que calificó de inevitable: “¿Cómo caen este tipo de dictaduras?”
Lo más leído hoy:
“La historia demuestra que las tiranías cerradas rara vez colapsan solo por presión interna”, advirtió, subrayando que esos regímenes controlan “las armas, los tribunales, los medios, la economía y cuentan con alianzas internacionales que los sostienen”.
Lafita sostuvo que negarse siquiera a debatir la posibilidad de una ayuda externa equivale a “exigirle a sociedades exhaustas que derroquen a aparatos represivos profesionales con las manos desnudas, mientras el mundo observa desde una cómoda superioridad ética o mira para otro lado”.
“La no violencia no puede ser una condena perpetua, ni una excusa para la inacción internacional”, insistió, y defendió que la solidaridad real “implica costos políticos, presión efectiva y apoyo estratégico”.
Finalmente, la activista pidió a los cubanos dejar de juzgar las decisiones de otros pueblos que buscan su libertad, como los venezolanos.
“Ellos han demostrado ser más valientes, más organizados y más dispuestos a la libertad que nosotros, que llevamos 67 años con la bota en el cuello y no somos capaces ni de tener una oposición organizada”, lamentó.
Su publicación generó reacciones de apoyo y debate entre usuarios, muchos de los cuales coincidieron en que la lucha cívica en Cuba atraviesa un punto de agotamiento tras décadas de represión sin cambios políticos visibles.
Preguntas frecuentes sobre la incursión militar de EE.UU. en Venezuela y la postura de Yamilka Lafita
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué Yamilka Lafita cuestiona el pacifismo frente a regímenes autoritarios?
Yamilka Lafita cuestiona el pacifismo porque considera que es insuficiente frente a dictaduras consolidadas como las de Cuba, Nicaragua y Venezuela. Según ella, estos regímenes controlan las armas, los tribunales y los medios, además de contar con alianzas internacionales que los sostienen, lo que hace necesario considerar la posibilidad de una ayuda externa para lograr cambios significativos.
¿Cuál fue la reacción de la comunidad internacional ante la captura de Nicolás Maduro?
La captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses generó un amplio debate internacional. Hubo tanto apoyo como desacuerdo entre diferentes sectores, incluyendo opositores al régimen de Maduro y de Díaz-Canel. Mientras algunos ven la acción como una medida necesaria para enfrentar un régimen autoritario, otros la condenan como una invasión y un acto de injerencia en los asuntos internos de Venezuela.
¿Qué argumentos utiliza Yamilka Lafita para defender la intervención internacional en dictaduras?
Yamilka Lafita argumenta que rechazar el debate sobre la ayuda externa es exigir a sociedades exhaustas que derroquen regímenes represivos con las manos desnudas. Considera que la solidaridad real implica costos políticos, presión efectiva y apoyo estratégico, y que la no violencia no debe ser una excusa para la inacción internacional.
¿Cómo ha sido la respuesta de Cuba ante la incursión militar en Venezuela?
El gobierno cubano, encabezado por Miguel Díaz-Canel, condenó enérgicamente la incursión militar de Estados Unidos en Venezuela, calificándola de agresión imperialista. Díaz-Canel exigió la liberación inmediata de Nicolás Maduro y su esposa, y reafirmó el respaldo y solidaridad de Cuba con el gobierno venezolano, rechazando cualquier intento de intervención extranjera en la región.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.