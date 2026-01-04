Un regalo inesperado de Elon Musk para los venezolanos

El empresario Elon Musk anunció su apoyo al pueblo de Venezuela tras la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en una operación militar estadounidense el sábado.
A través de su cuenta en X, Musk compartió un mensaje con la bandera venezolana y la frase: “En apoyo al pueblo de Venezuela”.
La compañía Starlink, propiedad de Musk, confirmó que ofrecerá servicio gratuito de internet satelital en todo el territorio venezolano durante un mes, con el objetivo de garantizar la conectividad de los ciudadanos en medio de la crisis política y social que atraviesa el país.
“Starlink está brindando servicio de banda ancha gratuito a la gente de Venezuela hasta el 3 de febrero, garantizando conectividad continua”, informó la empresa en un comunicado publicado en la misma red social.
El gesto de Musk ha sido recibido con entusiasmo por los venezolanos. La medida podría facilitar el acceso a información independiente en un momento clave para el futuro político de Venezuela, tras la captura de Maduro y el inicio de una transición bajo supervisión internacional.
Preguntas frecuentes sobre la captura de Nicolás Maduro y el gesto de Elon Musk hacia Venezuela
¿Cómo reaccionó Elon Musk a la captura de Nicolás Maduro?
¿Cómo reaccionó Elon Musk a la captura de Nicolás Maduro?
Elon Musk celebró públicamente la captura de Nicolás Maduro, calificándola como "una victoria para el mundo" y un "mensaje claro a los dictadores malvados de todo el mundo". Además, Musk expresó su apoyo al pueblo venezolano a través de sus redes sociales.
¿Qué gesto tuvo Elon Musk con Venezuela tras la captura de Maduro?
Elon Musk, a través de su empresa Starlink, ofreció servicio gratuito de internet satelital a todo el territorio venezolano durante un mes. Este gesto busca garantizar la conectividad de los ciudadanos en medio de la crisis política y social que atraviesa el país.
¿Qué implicaciones tiene la captura de Maduro para Venezuela y la región?
La captura de Nicolás Maduro representa un golpe significativo al régimen chavista y marca un punto de inflexión en la política venezolana y regional. Ha generado reacciones internacionales diversas, con condenas desde algunos gobiernos y celebraciones en comunidades de exiliados venezolanos. Además, plantea un cambio en el equilibrio político de América Latina.
¿Cuál fue la reacción de la comunidad venezolana en el exilio ante la captura de Maduro?
La comunidad venezolana en el exilio, especialmente en Miami, celebró con euforia la captura de Nicolás Maduro. Las calles se llenaron de banderas y manifestaciones de alegría, reflejando un sentimiento de esperanza ante la posibilidad de un cambio político en Venezuela.
