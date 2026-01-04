Sandro Castro habla tras la captura de Maduro: "El que tenga los 50 millones que me mande mensaje oculto"

El empresario e influencer cubano Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, volvió a generar atención en redes sociales tras publicar un video en su cuenta de Instagram, donde comentó la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses.
“Buenas noches, con ustedes el Vampirash, ajustando mi lente internacional”, comenzó Castro en su mensaje, publicado el 4 de enero, un día después de que Delta Force detuvieran a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en una operación ordenada por el presidente Donald Trump.
El nieto de Fidel expresó que se sentía “unido al pueblo de Venezuela” y pidió que la libertad y la democracia en ese país sean decididas por los propios ciudadanos. También envió un mensaje directo a Donald Trump donde exigió un juicio justo para Maduro.
Sin embargo, Sandro al cierre de su video lanzó una pregunta que dejó desconcertados a muchos seguidores: “¿Qué hicieron con los 50 millones? El que tenga eso que me mande un mensajito oculto”.
El comentario sobre los 50 millones no pasó desapercibido para los internautas, sobre todo para quienes defienden la teoría de que la captura de Maduro fue posible con colaboración desde el interior de Miraflores. En tal sentido, la broma de Sandro invitando a alguien a "escribirle en modo oculto" podría tener otras connotaciones.
"Ya sabemos que si ofrecen 5,000 dólares por Díaz-Canel, tú vas a ser el primero en entregarlo", dijo un usuario en el post del influencer. Otra persona señaló: "Eso es mucho, este por 1,000 USD y un caja de cerveza entrega a toda la familia".
En conferencia de prensa desde la Casa Blanca el sábado, el Secretario de Estado Marco Rubio respondió cuál fue el destino de los 50 millones de dólares que se ofrecían por Nicolás Maduro: "Lo capturamos nosotros, así que nos ahorramos ese dinero".
Preguntas frecuentes sobre la captura de Nicolás Maduro y las declaraciones de Sandro Castro
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué Sandro Castro mencionó los 50 millones de dólares en su video sobre la captura de Maduro?
Sandro Castro aludió a los 50 millones de dólares en tono de broma, refiriéndose a la recompensa que Estados Unidos había ofrecido por información que condujera a la captura de Nicolás Maduro. Aunque algunos internautas especularon sobre posibles colaboraciones internas en el gobierno venezolano, su comentario fue más una provocación o sátira del momento.
¿Qué posición tiene Sandro Castro respecto a la situación en Venezuela?
Sandro Castro expresó que se siente “unido al pueblo de Venezuela” y aboga por la libertad y la democracia en el país, instando a que estas sean decididas por los propios ciudadanos. También pidió que no haya violencia y que las diferencias se resuelvan mediante el diálogo.
¿Qué declaró Marco Rubio sobre la captura de Nicolás Maduro?
Marco Rubio, Secretario de Estado de Estados Unidos, afirmó que la captura de Maduro fue una respuesta a una amenaza directa al interés nacional. Subrayó que el presidente Donald Trump es un hombre de acción que cumple sus promesas y que la operación se realizó dentro de la política de defensa del interés nacional estadounidense.
¿Cuáles fueron las reacciones internacionales a la captura de Maduro?
La comunidad internacional tuvo reacciones mixtas ante la captura de Nicolás Maduro. Mientras algunos países condenaron la intervención militar de Estados Unidos, otros celebraron lo que consideraron una "liberación" de Venezuela. Países como España reiteraron que no reconocían a Maduro como presidente, pero tampoco apoyaron la intervención.
