Sandro Castro habla tras la captura de Maduro: "El que tenga los 50 millones que me mande mensaje oculto"

El empresario e influencer cubano Sandro Castro, nieto de Fidel Castro, volvió a generar atención en redes sociales tras publicar un video en su cuenta de Instagram, donde comentó la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro por parte de fuerzas estadounidenses.

“Buenas noches, con ustedes el Vampirash, ajustando mi lente internacional”, comenzó Castro en su mensaje, publicado el 4 de enero, un día después de que Delta Force detuvieran a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, en una operación ordenada por el presidente Donald Trump.

El nieto de Fidel expresó que se sentía “unido al pueblo de Venezuela” y pidió que la libertad y la democracia en ese país sean decididas por los propios ciudadanos. También envió un mensaje directo a Donald Trump donde exigió un juicio justo para Maduro.

Sin embargo, Sandro al cierre de su video lanzó una pregunta que dejó desconcertados a muchos seguidores: “¿Qué hicieron con los 50 millones? El que tenga eso que me mande un mensajito oculto”.

El comentario sobre los 50 millones no pasó desapercibido para los internautas, sobre todo para quienes defienden la teoría de que la captura de Maduro fue posible con colaboración desde el interior de Miraflores. En tal sentido, la broma de Sandro invitando a alguien a "escribirle en modo oculto" podría tener otras connotaciones.

"Ya sabemos que si ofrecen 5,000 dólares por Díaz-Canel, tú vas a ser el primero en entregarlo", dijo un usuario en el post del influencer. Otra persona señaló: "Eso es mucho, este por 1,000 USD y un caja de cerveza entrega a toda la familia".

En conferencia de prensa desde la Casa Blanca el sábado, el Secretario de Estado Marco Rubio respondió cuál fue el destino de los 50 millones de dólares que se ofrecían por Nicolás Maduro: "Lo capturamos nosotros, así que nos ahorramos ese dinero".