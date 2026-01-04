Sandro Castro desafía a Trump y las redes le pasan factura: “Qué carita más dura”

Ver más

El empresario cubano e influencer Sandro Castro volvió a colocarse en el centro de la controversia tras publicar un mensaje en Instagram sobre la captura del expresidente venezolano Nicolás Maduro y dirige una petición al presidente Donald Trump.

"Respecto al presidente Donald Trump, de Estados Unidos, me dirijo con mucho respeto a usted. Si le va a hacer un juicio al expresidente Nicolás Maduro, hágalo de forma tangible, demuestre estas pruebas que tiene del narcotráfico, esas que tantas veces la gente se pregunta dónde están, de dónde salen estas acusaciones", dijo Sandro.

Además le pidió a Trump que el juicio a Maduro sea "tangible y correcto, para que no se cometa nunca ninguna injusticia". Las declaraciones del influencer no tardaron en provocar una ola de reacciones.

Numerosos usuarios le reprocharon a Sandro que pidiera transparencia a Estados Unidos mientras guarda silencio sobre la opacidad judicial del régimen cubano, donde procesos como el del exministro de Economía, Alejandro Gil, se llevaron a cabo en absoluto secreto y sin que el gobierno ofreciera una sola prueba pública de las acusaciones de corrupción y espionaje.

Los comentarios en su publicación coincidieron en cuestionar la “falta de coherencia” del nieto del fallecido dictador, recordando los privilegios que Sandro Castro disfruta en Cuba, en contraste con la represión que sufren los cubanos que exigen derechos o transparencia política.

El “Vampirash”, finalizó su mensaje con un llamado a la paz: “Los quiero, les pido paz, amor y no a la guerra”, pero la polémica ya estaba servida.

Mientras algunos seguidores aplaudieron su tono conciliador, la mayoría de los comentarios en su post le exigieron pronunciarse también sobre la falta de libertades en Cuba.