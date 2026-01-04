“Hello, Happy New Year”: Maduro llega esposado a la DEA en Nueva York

El expresidente venezolano Nicolás Maduro llegó este sábado esposado a las oficinas de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Nueva York, tras ser trasladado por fuerzas estadounidenses desde la base aérea de Stewart, en el estado de Nueva York.
Un video difundido por Faytuks Network muestra el momento en que Maduro desciende del avión de Delta Airlines, vistiendo un pulóver azul de manga larga con capucha, pantalón negro, calcetines blancos y unas chancletas de goma.
El exmandatario camina esposado, con las manos al frente, y escoltado por un numeroso grupo de oficiales estadounidenses. “Soy famoso, famoso. Toda esta gente sabe que...”, se le escucha decir en el video.
En una segunda escena se observa una caravana de vehículos escoltando un furgón militar blindado, donde viajaba Maduro. Posteriormente, las imágenes muestran al líder chavista descendiendo del vehículo, cojeando, vestido con abrigo negro y gorro del mismo color.
“Hello, Happy New Year. Estoy herido”, dice, mientras los agentes lo conducen hacia el edificio federal.
Finalmente, un cuarto video muestra a Maduro caminando por los pasillos de la sede de la DEA en Nueva York, aún esposado y con el mismo atuendo oscuro, repitiendo en inglés “Happy New Year” a los oficiales que lo reciben.
El líder del régimen venezolano es perfectamente reconocible en todas las tomas de esta serie de videos.
Maduro fue capturado el 3 de enero por un comando de la Delta Force, en una operación ordenada por el presidente Donald Trump.
Su arresto marca un punto de inflexión en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, y podría derivar en un histórico proceso judicial por narcotráfico y violaciones de derechos humanos.
Preguntas frecuentes sobre la captura de Nicolás Maduro en Estados Unidos
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué fue capturado Nicolás Maduro en Nueva York?
Nicolás Maduro fue capturado para enfrentar cargos por narcotráfico, violaciones de derechos humanos y posesión de armas de guerra. Maduro está acusado de dirigir el Cartel de los Soles y de facilitar rutas para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Además, se le imputan vínculos con organizaciones criminales como el Tren de Aragua.
¿Cómo fue trasladado Nicolás Maduro a Estados Unidos?
Nicolás Maduro fue trasladado por fuerzas estadounidenses desde Caracas a Nueva York. El proceso involucró su captura por la unidad Delta Force y su traslado a bordo del buque USS Iwo Jima, con una escala en Guantánamo antes de llegar a Nueva York.
¿Cuál fue la reacción internacional ante la captura de Maduro?
La captura de Maduro generó reacciones mixtas a nivel internacional. Mientras que aliados de Caracas como China, Irán y Cuba condenaron el acto calificándolo de "violación del derecho internacional", la oposición venezolana y la comunidad en el exilio celebraron la acción como el fin de una era.
¿Qué cargos enfrentará Nicolás Maduro en Estados Unidos?
Nicolás Maduro enfrentará cargos en un tribunal federal de Manhattan por varios delitos. Entre los cargos se incluyen narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína, posesión de armas automáticas y asociación con organizaciones armadas contra Estados Unidos.
