“Hello, Happy New Year”: Maduro llega esposado a la DEA en Nueva York

El expresidente venezolano Nicolás Maduro llegó este sábado esposado a las oficinas de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en Nueva York, tras ser trasladado por fuerzas estadounidenses desde la base aérea de Stewart, en el estado de Nueva York.

Un video difundido por Faytuks Network muestra el momento en que Maduro desciende del avión de Delta Airlines, vistiendo un pulóver azul de manga larga con capucha, pantalón negro, calcetines blancos y unas chancletas de goma.

El exmandatario camina esposado, con las manos al frente, y escoltado por un numeroso grupo de oficiales estadounidenses. “Soy famoso, famoso. Toda esta gente sabe que...”, se le escucha decir en el video.

En una segunda escena se observa una caravana de vehículos escoltando un furgón militar blindado, donde viajaba Maduro. Posteriormente, las imágenes muestran al líder chavista descendiendo del vehículo, cojeando, vestido con abrigo negro y gorro del mismo color.

“Hello, Happy New Year. Estoy herido”, dice, mientras los agentes lo conducen hacia el edificio federal.

Finalmente, un cuarto video muestra a Maduro caminando por los pasillos de la sede de la DEA en Nueva York, aún esposado y con el mismo atuendo oscuro, repitiendo en inglés “Happy New Year” a los oficiales que lo reciben.

El líder del régimen venezolano es perfectamente reconocible en todas las tomas de esta serie de videos.

Maduro fue capturado el 3 de enero por un comando de la Delta Force, en una operación ordenada por el presidente Donald Trump.

Su arresto marca un punto de inflexión en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, y podría derivar en un histórico proceso judicial por narcotráfico y violaciones de derechos humanos.