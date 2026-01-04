Consejo para la Transición en Cuba rechaza la intervención en Venezuela, pero califica de ilegítimo al gobierno de Maduro

Ver más

El Consejo para la Transición en Cuba expresó este sábado su rechazo a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, aunque subrayó que el régimen de Nicolás Maduro “carece de legitimidad” y ha sido responsable de abrir el camino a la crisis actual por sus vínculos con el narcotráfico y gobiernos autoritarios.

En una declaración difundida por su presidente, Manuel Cuesta Morúa, a través de Cubanet, la organización señaló que mantiene su apoyo a la comunidad democrática venezolana, pero reafirma su “irrestricto compromiso con el principio de no intervención”.

“Nuestro apoyo es para la comunidad democrática venezolana; pero también para el principio de no intervención”, afirmó el intelectual, politólogo y líder opositor cubano.

“El Consejo no convalida la intervención de unos Estados en otros Estados. Lo hicimos en el caso de Ucrania y mantenemos con coherencia esa posición”, subrayó.

No obstante, el dirigente opositor cubano aclaró que el gobierno de Nicolás Maduro “no puede reclamar la soberanía del Estado venezolano porque ha usurpado la soberanía popular”.

“Es un gobierno ilegítimo que ha abierto las puertas a esta intervención con su intento continuado de usurpar la presidencia y con sus vínculos con el narcotráfico y países como Irán”, sostuvo.

Cuesta Morúa argumentó que la pérdida de legitimidad del régimen chavista debilitó la soberanía venezolana y su papel como actor autónomo en la región.

“Maduro no representa una apuesta soberana; representa un obstáculo para la libertad y la institucionalidad democrática en América Latina”, añadió.

El opositor cubano aprovechó además para cuestionar la postura del gobierno de La Habana, que ha condenado la acción militar en Caracas.

Dijo que la actual crisis en Venezuela dejó atrapado al gobierno cubano en la incoherencia.

“Es incongruente que el régimen cubano pida condenar en Caracas lo que apoya en Kiev, al respaldar la intervención rusa en Ucrania, subrayó.

El Consejo para la Transición insistió en que su posición se basa en la coherencia de principios, y no en afinidades ideológicas.

“Defendemos la soberanía nacional, pero también la legitimidad democrática. Ningún Estado tiene derecho a intervenir militarmente en otro, pero ningún régimen ilegítimo tiene derecho a escudarse en la soberanía para oprimir a su pueblo”, concluyó.

El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC) se constituyó el 11 de junio de 2021 como una plataforma unitaria de la oposición cubana, con el propósito de impulsar una transición pacífica hacia la democracia en la isla.

En 2023, la organización obtuvo reconocimiento legal internacional mediante la Apostilla de La Haya, que certifica su autenticidad en el ámbito del Derecho internacional privado.

Está integrado por un amplio grupo de instituciones, organizaciones y ciudadanos tanto del interior como del exilio, comprometidos con recuperar la soberanía nacional, promover los derechos humanos y construir un nuevo camino para Cuba basado en la libertad y la pluralidad.