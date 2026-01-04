Secretario de Defensa de EE.UU. afirma que no tenían que pedir autorización al Congreso para arrestar a Maduro

Ver más

El Secretario de Guerra de EE.UU. Pete Hegseth afirmó este sábado que la Administración Trump no tenía que pedir autorización al Congreso para el arresto de Maduro en Caracas.

“Este fue un ejercicio de aplicación de la ley. Fue el Departamento de Guerra, en apoyo del Departamento de Justicia, quien sacó a un acusado, quien finalmente enfrentará a la justicia... esto no es algo que se le notifique al Congreso de antemano”, comentó Hegseth en X.

Más temprano el sábado, Hegseth comentó que la extracción de Nicolás Maduro de Venezuela es una muestra de cómo funciona la doctrina “América primero”.

“Esto es América primero, esto es la paz por la fuerza”, aseguró en la conferencia de prensa de Donald Trump desde Mar-A-Lago.

“Nicolás Maduro tuvo su oportunidad, como otros la tuvieron, hasta que ya no la tuvo (...) esto es Estados Unidos primero, esto es la paz a través de la fuerza. Bienvenidos al 2026”, agregó.

Hegseth elogió a los militares que participaron en la acción: “Un bombardeo ejecutado sin fallas por el mejor ejercito que EE.UU. tiene que ofrecer (…) Nuestros guerreros son la élite de EE. UU.”

Lo más leído hoy:

Maduro llega a EE. UU.

La llegada de Nicolás Maduro a territorio del estado de Nueva York ocurrió este sábado en un avión que de la fuerza aérea estadounidense que aterrizó en la Base Aérea Nacional Stewart a las 16:32 hora local, tras despegar desde Guantánamo.

El vuelo fue un Boeing 757 procedente de Guantánamo y ubica el punto de llegada justo al noroeste de la ciudad de Nueva York.

La salida de la aeronave ocurrió en medio de un amplio despliegue de fuerzas del FBI, la DEA y la Guardia Nacional, según se observa en el video difundido en Fox News. El descenso del avión fue lento e implicó a decenas de agentes federales.

CNN había informado que Maduro, entonces a bordo del USS Iwo Jima, haría una breve escala en Guantánamo como parte de un plan logístico para acelerar su traslado a Nueva York.

Previamente, Donald Trump había difundido imágenes de Maduro encadenado y con los ojos tapados a bordo del USS Iwo Jima, y aseguró que el líder venezolano era transportado “para enfrentar cargos”.

Sobre el proceso judicial, se espera que Maduro enfrente cargos por tráfico de drogas y armas en un tribunal federal de Manhattan la próxima semana.