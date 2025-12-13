Cubano enfrenta hasta 165 años de cárcel en Florida por robar ayuda a víctimas del huracán Ian

Vídeos relacionados:

Un jurado en Florida declaró culpable a un ciudadano cubano indocumentado acusado de robar y revender remolques destinados a familias que lo perdieron todo tras el paso devastador del huracán Ian.

Iván Gutiérrez Miranda fue hallado culpable tras un juicio de una semana y media en Fort Myers. Según la Fiscalía estatal de Florida, el acusado participó en un esquema para apropiarse de remolques destinados a damnificados que reconstruían sus hogares después del huracán Ian, que azotó el suroeste del estado en septiembre de 2022. Los vehículos eran luego revendidos de manera ilegal, aprovechando el caos y la emergencia que vivía la región.

De acuerdo con la emisora pública WGCU, Gutiérrez Miranda, de 45 años, fue condenado por violaciones a la ley RICO, conspiración para cometer fraude organizado y varios cargos relacionados con el tráfico de propiedad robada.

La sentencia ha sido fijada para el 26 de enero de 2026, y el cubano enfrenta hasta 165 años de prisión, con un mínimo obligatorio de ocho años. Tras cumplir su condena, será deportado de Estados Unidos.

Las investigaciones revelaron que el acusado y otras personas operaban en horarios nocturnos o de madrugada para pasar desapercibidos durante el estado de emergencia, cuando remolques y casas rodantes circulaban constantemente para asistir a los desplazados por el huracán.

Una de las pruebas clave presentadas en el juicio fue un video grabado por el propio Gutiérrez Miranda, en el que promocionaba las características de los remolques robados, sin imaginar que esas imágenes terminarían siendo usadas en su contra.

El arresto ocurrió casi un año después del impacto de Ian, en el condado de Charlotte, donde también se difundió su fotografía policial. En los registros del arresto figuran cargos graves como hurto mayor y extorsión, reflejo de la magnitud del esquema investigado por las autoridades locales y estatales.

El fiscal general de Florida, James Uthmeier, celebró públicamente el veredicto y vinculó el caso con la política migratoria federal.

En un mensaje difundido en la red social X, aseguró que el acusado fue “permitido” en el país por la administración Biden y que se aprovechó de un desastre cuando muchas familias necesitaban vivienda temporal.

El huracán Ian tocó tierra en Florida en septiembre de 2022 como uno de los más destructivos en la historia reciente del estado. Con vientos de más de 240 kilómetros por hora, inundaciones masivas y cortes prolongados de electricidad, dejó un saldo de decenas de muertos y miles de familias sin hogar, especialmente en el suroeste de Florida.

Comunidades enteras en zonas como Fort Myers, Sanibel, Cape Coral y Naples quedaron devastadas, lo que obligó a las autoridades a desplegar de emergencia trailers y viviendas temporales para alojar a los desplazados mientras intentaban reconstruir sus vidas en medio de la tragedia.