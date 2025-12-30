Díaz-Canel critica venta de armas de EE. UU. a Taiwán y reafirma apoyo de Cuba a China

Miguel Díaz-Canel y Xi Jinping se estrechan la mano en el Gran Palacio del Pueblo en Beijing (Imagen de referencia) Foto © X/Presidencia Cuba

El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel calificó como una “seria provocación” la anunciada venta de armas del gobierno de Estados Unidos a Taiwán, y reiteró el respaldo de Cuba a la postura de la República Popular China sobre la soberanía del territorio.

En un mensaje publicado en su cuenta de Facebook, Díaz-Canel afirmó que la decisión de Washington constituye una violación a la soberanía y la integridad territorial de China, al tiempo que reafirmó el apoyo “inequívoco” de La Habana al principio de “una sola China”.

“El principio de una sola China reconoce a Taiwán como parte inalienable de su territorio”, señaló el mandatario, alineándose nuevamente con la posición oficial de Beijing frente a la isla autogobernada.

Las declaraciones de Díaz-Canel se producen en un contexto de crecientes tensiones entre Estados Unidos y China, alimentadas por la cooperación militar de Washington con Taiwán, a la que Beijing considera una provincia rebelde.

El régimen cubano ha mantenido históricamente una postura alineada con China en asuntos de política internacional, especialmente en conflictos que enfrenta a sus aliados estratégicos con Estados Unidos.

Venta de armas

Estados Unidos anunció la venta de armas a Taiwán como parte de un acuerdo valorado en más de 10,000 millones de dólares, de acuerdo con la agencia AP, que agregó que el paquete incluye misiles de alcance medio, obuses y drones, una medida que seguramente molesta directamente a China.

El citado medio agregó que si es aprobado por el Congreso, sería el mayor paquete de armas de Estados Unidos a Taiwán, superando el monto total de 8,400 millones de dólares en ventas de armas durante la administración de Joe Biden.