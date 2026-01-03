Secretario de guerra de EE.UU.: “América primero, paz a través de guerra”

El Secretario de Guerra de EE.UU. Pete Hegseth dijo este sábado que la extracción de Nicolás Maduro de Venezuela es una muestra de cómo funciona la doctrina “Amércia primero”.
“Esto es América primero, esto es la paz por la fuerza”, aseguró en la conferencia de prensa de Donald Trump desde Mar-A-Lago.
“Nicolás Maduro tuvo su oportunidad, como otros la tuvieron, hasta que ya no la tuvo (...) esto es Estados Unidos primero, esto es la paz a través de la fuerza. Bienvenidos al 2026”, agregó.
Hegseth elogió a los militares que participaron en la acción: “Un bombardeo ejecutado sin fallas por el mejor ejercito que EE.UU. tiene que ofrecer (…) Nuestros guerreros son la élite de EE. UU.”.
Trump, por su parte, dijo que la captura del gobernante venezolano Nicolás Maduro se realizó sin bajas entre las fuerzas estadounidenses y con todas las aeronaves regresadas a base, tras una operación militar nocturna en Venezuela.
Trump explicó que la operación había sido planificada con anticipación pero que fue pospuesta durante varios días debido a las condiciones climáticas, hasta encontrar “el momento exacto” para actuar.
Lo más leído hoy:
Según detalló, Maduro se encontraba en una estructura fuertemente fortificada, con puertas de acero y salas de seguridad, y aunque intentó refugiarse, fue capturado en cuestión de segundos, afirmó el mandatario estadounidense.
El presidente también precisó que no hubo pérdidas humanas entre las tropas que participaron en la operación y que, si bien algunos equipos resultaron dañados —incluido un helicóptero—, todas las aeronaves regresaron sin bajas.
“No perdimos a nadie. Hubo algunos heridos, pero ninguna muerte. No perdimos aeronaves. Todo volvió a casa”, declaró Trump.
La operación implicó una serie de ataques aéreos y una incursión militar en diferentes puntos de Caracas y otras zonas del norte de Venezuela como parte de la campaña estadounidense contra lo que Washington califica de actividades ilícitas vinculadas al régimen de Maduro.
Trump afirmó que la acción fue “muy mortal y muy poderosa”, y que las fuerzas estadounidenses estaban preparadas incluso para una segunda oleada, aunque no fue necesaria.
Preguntas frecuentes sobre la operación de EE.UU. en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cómo se llevó a cabo la captura de Nicolás Maduro?
La captura de Nicolás Maduro se realizó mediante una operación militar nocturna en Venezuela, en la que participaron fuerzas estadounidenses altamente entrenadas. La operación fue planificada con antelación y se ejecutó tras encontrar "el momento exacto" debido a las condiciones climáticas. Las fuerzas lograron penetrar una estructura fuertemente fortificada donde Maduro intentó refugiarse, siendo capturado en cuestión de segundos.
¿Hubo bajas durante la operación militar para capturar a Maduro?
No hubo bajas entre las fuerzas estadounidenses durante la operación militar para capturar a Nicolás Maduro. Aunque algunos equipos resultaron dañados, incluidas aeronaves, todas regresaron a la base sin pérdidas humanas, según declaraciones del presidente Donald Trump.
¿Qué motivó la operación militar de EE.UU. en Venezuela?
La operación militar en Venezuela fue parte de una campaña de EE.UU. contra lo que Washington califica como actividades ilícitas vinculadas al régimen de Maduro, especialmente relacionadas con el narcotráfico. Trump afirmó que la operación fue un mensaje a países como China, Irán y Rusia, y que buscaba garantizar la libertad del pueblo venezolano y una buena relación con Estados Unidos.
¿Qué dijo Trump sobre el futuro político de Venezuela tras la captura de Maduro?
Trump expresó su deseo de libertad para el pueblo venezolano y una transición ordenada. Afirmó que Estados Unidos mantendría el control de Venezuela hasta que se logre esta transición, sin detallar plazos concretos. También mencionó a la figura de María Corina Machado como posible líder de la transición.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.