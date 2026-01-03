Secretario de guerra de EE.UU.: “América primero, paz a través de guerra”

Ver más

El Secretario de Guerra de EE.UU. Pete Hegseth dijo este sábado que la extracción de Nicolás Maduro de Venezuela es una muestra de cómo funciona la doctrina “Amércia primero”.

“Esto es América primero, esto es la paz por la fuerza”, aseguró en la conferencia de prensa de Donald Trump desde Mar-A-Lago.

“Nicolás Maduro tuvo su oportunidad, como otros la tuvieron, hasta que ya no la tuvo (...) esto es Estados Unidos primero, esto es la paz a través de la fuerza. Bienvenidos al 2026”, agregó.

Hegseth elogió a los militares que participaron en la acción: “Un bombardeo ejecutado sin fallas por el mejor ejercito que EE.UU. tiene que ofrecer (…) Nuestros guerreros son la élite de EE. UU.”.

Trump, por su parte, dijo que la captura del gobernante venezolano Nicolás Maduro se realizó sin bajas entre las fuerzas estadounidenses y con todas las aeronaves regresadas a base, tras una operación militar nocturna en Venezuela.

Trump explicó que la operación había sido planificada con anticipación pero que fue pospuesta durante varios días debido a las condiciones climáticas, hasta encontrar “el momento exacto” para actuar.

Según detalló, Maduro se encontraba en una estructura fuertemente fortificada, con puertas de acero y salas de seguridad, y aunque intentó refugiarse, fue capturado en cuestión de segundos, afirmó el mandatario estadounidense.

El presidente también precisó que no hubo pérdidas humanas entre las tropas que participaron en la operación y que, si bien algunos equipos resultaron dañados —incluido un helicóptero—, todas las aeronaves regresaron sin bajas.

“No perdimos a nadie. Hubo algunos heridos, pero ninguna muerte. No perdimos aeronaves. Todo volvió a casa”, declaró Trump.

La operación implicó una serie de ataques aéreos y una incursión militar en diferentes puntos de Caracas y otras zonas del norte de Venezuela como parte de la campaña estadounidense contra lo que Washington califica de actividades ilícitas vinculadas al régimen de Maduro.

Trump afirmó que la acción fue “muy mortal y muy poderosa”, y que las fuerzas estadounidenses estaban preparadas incluso para una segunda oleada, aunque no fue necesaria.