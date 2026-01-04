Fuerza Armadas venezolanas respaldan nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta interina

Vídeos relacionados:

Las Fuerzas Armadas del régimen venezolano respaldaron el nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela.

En un comunicado difundido este domingo, aseguraron asimismo que seguirán “empleando todas sus capacidades disponibles para la defensa del país”.

El comunicado, leído en televisión nacional por el ministro de Defensa del régimen Vladimir Padrino López respaldó el “Decreto de Estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional”.

Además, confirmó que la institución continuará con la “defensa militar, mantenimiento del orden interno y la paz”.

“Activamos en la totalidad del espacio geográfico nacional y en perfecta unión popular militar policial la Puesta en Completo Apresto Operacional, a fin de integrar los elementos del Poder Nacional en la misión de enfrentar la agresión imperial”, se lee en el texto.

Padrino López acusó a EE.UU. de asesinar a sangre fría a gran parte de equipo seguridad del depuesto presidente Nicolás Maduro.

El general dijo rechazar “contundentemente el cobarde secuestro” de Maduro y Cilia Flores, “luego de asesinar a sangre fría gran parte de su equipo de seguridad, soldados y ciudadanos inocentes”, según el comunicado.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, controlado por el chavismo, ordenó en la madrugada de este sábado que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma la Presidencia del país.

En una decisión sin precedentes, el máximo tribunal invocó el artículo 335 de la Constitución venezolana, que permite garantizar la continuidad del Estado en situaciones excepcionales.

La magistrada Tania D’Amelio, portavoz del fallo, explicó que el tribunal declara la existencia de una “ausencia forzosa del presidente” y, en consecuencia, instruye a Rodríguez a ejercer “todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo” hasta que se restablezca el orden constitucional.

“El objetivo —explicó D’Amelio— es asegurar el funcionamiento de las instituciones, la defensa integral de la nación y la preservación del orden público en un contexto excepcional y atípico”.

El TSJ reconoció que el escenario actual constituye un hecho de fuerza mayor, no previsto literalmente en la Constitución, lo que llevó al tribunal a una interpretación ampliada de los artículos 234 y 239 para legitimar la transferencia temporal del poder.

La decisión fue adoptada tras intensos debates internos sobre cómo proceder ante la intervención militar extranjera y la detención del jefe de Estado.

Desde su residencia en Mar-a-Lago, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que su país “controlará Venezuela hasta que haya una transición justa”, y anunció que el nuevo gobierno venezolano será supervisado para garantizar “una transición ordenada hacia la democracia”.

La decisión del TSJ busca evitar un vacío de poder y mantener la continuidad administrativa ante la inestabilidad generada por el operativo estadounidense.

Delcy Rodríguez, una de las figuras más influyentes del chavismo, asume así la jefatura de Estado en medio de una crisis institucional sin precedentes, con el país bajo tensión militar, protestas aisladas y un futuro político aún incierto.