Trump comparte cifras sobre ayudas sociales a inmigrantes en EE.UU. y Cuba vuelve a aparecer en la lista

El presidente estadounidense Donald Trump volvió a encender el debate migratorio tras compartir en su red social Truth Social una tabla con cifras sobre el porcentaje de hogares inmigrantes que reciben algún tipo de ayuda social en Estados Unidos.

Entre los países mencionados, Cuba aparece nuevamente en la lista, un detalle que no pasa desapercibido para una comunidad marcada por el exilio, la migración forzada y la incertidumbre.

Captura de Truth Social/Donald J. Trump

La tabla, titulada Immigrant Welfare Recipient Rates by Country of Origin, muestra el porcentaje de hogares inmigrantes que reciben asistencia pública según su país de origen.

En el caso cubano, la cifra ronda el 49 %, un dato que Trump presenta sin mayor explicación, pero que refuerza la idea de que la inmigración representa una carga para el sistema social estadounidense.

Truth Social/Donald J. Trump

Sin embargo, el contexto detrás de esos números es mucho más complejo de lo que sugiere la publicación.

El dato no se refiere a personas individuales, sino a hogares, lo que significa que basta con que uno de sus miembros reciba ayuda, por ejemplo, un hijo nacido en Estados Unidos, para que todo el hogar sea clasificado como receptor de asistencia.

En muchos casos, los adultos inmigrantes trabajan, pagan impuestos y aun así figuran en estas estadísticas.

Además, el concepto de “ayuda social” incluye programas como Medicaid, cupones de alimentos o asistencia para vivienda, beneficios a los que acceden principalmente familias en situación de vulnerabilidad.

En el caso de países como Cuba, Venezuela, Haití o Afganistán, gran parte de los migrantes llegan a Estados Unidos bajo figuras legales de protección humanitaria, como el asilo, el parole o el TPS, tras huir de crisis políticas, económicas o represivas.

Para la comunidad cubana, estas cifras no reflejan historias de dependencia, sino trayectorias de ruptura, con familias que llegan con lo puesto, tras venderlo todo, atravesar selvas, fronteras y peligros, y que necesitan apoyo inicial mientras intentan reconstruir sus vidas. Muchos de ellos logran insertarse en el mercado laboral en pocos años, aunque esa evolución no aparece reflejada en la tabla difundida por Trump.

El presidente tampoco menciona que amplios sectores de la población nacida en Estados Unidos reciben los mismos beneficios sociales, ni que múltiples estudios han demostrado que, a largo plazo, los inmigrantes contribuyen más en impuestos de lo que reciben en ayudas públicas.

Al reducir un fenómeno humano y complejo a una simple lista de porcentajes, Trump vuelve a colocar el foco en los números y no en las personas.