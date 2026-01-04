Zelenski manda mensaje a EE.UU. tras ataque a Venezuela

El presidente de Ucrania Volodímir Zelenski mandó un mensaje a EE.UU. tras la captura de Nicolás Maduro.
“Bueno. ¿Qué puedo decir? Si puedes tratar a los dictadores así, entonces Estados Unidos de América sabe qué hacer después”, dijo el líder ucraniano el sábado.
Hace uno días, Zelenski negó que las fuerzas de su país hayan atacado una supuesta residencia de Vladímir Putin, y acusó a Rusia de fabricar la versión con el objetivo de justificar nuevos bombardeos contra territorio ucraniano y sabotear los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra.
Las declaraciones se producen en medio de un contexto de tensiones militares y diplomáticas persistentes, mientras Ucrania insiste en que Moscú utiliza desinformación y provocaciones como herramienta para prolongar la guerra y evadir compromisos reales hacia el cese del conflicto.
Situación en Venezuela
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, controlado por el chavismo, ordenó en la madrugada de este sábado que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asuma la Presidencia del país, tras la extracción de Maduro.
En una decisión sin precedentes, el máximo tribunal invocó el artículo 335 de la Constitución venezolana, que permite garantizar la continuidad del Estado en situaciones excepcionales.
La decisión fue adoptada tras intensos debates internos sobre cómo proceder ante la intervención militar extranjera y la detención del jefe de Estado.
Desde su residencia en Mar-a-Lago, el presidente estadounidense Donald Trump declaró que su país “controlará Venezuela hasta que haya una transición justa”, y anunció que el nuevo gobierno venezolano será supervisado para garantizar “una transición ordenada hacia la democracia”.
Preguntas frecuentes sobre la captura de Nicolás Maduro y la situación en Venezuela
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Qué ocurrió con Nicolás Maduro?
Nicolás Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses durante una operación militar en Venezuela. Según declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico y crimen organizado.
¿Quién asumió la presidencia de Venezuela tras la captura de Maduro?
Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Venezuela, asumió la presidencia de manera interina. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó su nombramiento para garantizar la continuidad del Estado en situaciones excepcionales tras la captura de Maduro.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad internacional ante la intervención de EE. UU. en Venezuela?
La intervención ha generado una ola de reacciones internacionales. Rusia prometió una respuesta inmediata calificando la acción de EE. UU. como una agresión, mientras que el presidente español, Pedro Sánchez, declaró que España no reconocerá la intervención estadounidense por considerarla una violación del derecho internacional.
¿Qué papel desempeñará Estados Unidos en el futuro de Venezuela?
Estados Unidos controlará Venezuela hasta que se logre una transición democrática justa, según declaraciones de Trump. EE. UU. supervisará el gobierno de transición encabezado por Delcy Rodríguez y administrará los recursos energéticos del país, especialmente el petróleo.
