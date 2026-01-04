“Hemos visto esta película antes”: Kamala Harris rompe el silencio y critica a Trump por la operación en Venezuela

Vídeos relacionados:
La exvicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris rompió el silencio con un mensaje duro y cargado de advertencias hacia el mandatario Donald Trump tras la captura del dictador Nicolás Maduro, en el que cuestionó no solo la legalidad del operativo, sino también sus verdaderas motivaciones.
En una publicación en redes sociales, Harris, que perdió la presidencia con Trump en noviembre de 2024, calificó a Maduro como un dictador “brutal” e “ilegítimo”, pero dejó claro que, a su juicio, la operación ejecutada por Washington no tiene que ver ni con la lucha contra el narcotráfico ni con la defensa de la democracia.
“Hemos visto esta película antes”, escribió, aludiendo a intervenciones que se presentan como gestos de fuerza y terminan en caos, con consecuencias que pagan las familias comunes.
El pronunciamiento llegó horas después de que se confirmara que Maduro y su esposa fueron sacados de Venezuela y trasladados a Estados Unidos como parte del operativo militar denominado “Resolución Absoluta”, que incluyó explosiones y apagones en Caracas.
Para Harris, el trasfondo es el petróleo y la ambición de Trump de mostrarse como el “hombre fuerte” de la región.
Lo más leído hoy:
“La realidad es que estas acciones no hacen que Estados Unidos sea más seguro, más fuerte ni más asequible”, afirmó la exvicepresidenta, quien denunció que se está poniendo en riesgo a las tropas estadounidenses, gastando miles de millones de dólares y desestabilizando aún más a América Latina, sin un marco legal claro ni un plan de salida definido.
Harris también lanzó una crítica directa al doble rasero del presidente, al señalar que no se puede hablar de drogas ni de democracia mientras se indulta a narcotraficantes convictos y se margina a la oposición venezolana, al tiempo que se negocia con figuras cercanas al propio chavismo.
“El pueblo estadounidense está cansado de que le mientan”, sentenció.
Preguntas frecuentes sobre la captura de Nicolás Maduro y la operación de Estados Unidos en Venezuela
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué Kamala Harris criticó la operación de captura de Nicolás Maduro?
Kamala Harris criticó la operación ejecutada por el gobierno de Donald Trump al considerar que sus motivaciones reales no están relacionadas con la lucha contra el narcotráfico ni con la defensa de la democracia, sino más bien con intereses petroleros y la intención de Trump de mostrar fuerza en la región. Según Harris, estas acciones no fortalecen la seguridad ni la economía de Estados Unidos y ponen en riesgo la estabilidad de América Latina.
¿Cuáles fueron las principales acusaciones de Estados Unidos contra Nicolás Maduro?
Nicolás Maduro enfrenta cargos de narcotráfico, conspiración armada y vínculos con organizaciones criminales como el Tren de Aragua. El gobierno de Estados Unidos lo acusa de liderar el Cártel de los Soles, facilitando el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense. Además, se le atribuye el uso de su cargo para operar una red de narcotráfico y corrupción internacional.
¿Qué implicaciones tiene la captura de Maduro para Venezuela y América Latina?
La captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos marca un quiebre significativo en el chavismo, que ha estado en el poder durante casi 25 años. Esta acción podría desestabilizar aún más la región, ya que plantea preguntas sobre la soberanía, el derecho internacional y el futuro político de Venezuela. Además, Estados Unidos ha prometido mantener el control del país hasta una transición ordenada, lo que podría influir en la geopolítica de América Latina.
¿Cómo ha reaccionado la comunidad internacional ante la operación militar de Estados Unidos en Venezuela?
La reacción internacional ha sido mixta. Mientras que algunos legisladores de Florida han celebrado la captura de Maduro como un hecho histórico para el hemisferio, otros países, como Colombia, han expresado su rechazo a la intervención militar estadounidense, calificándola de agresión a la soberanía de Venezuela. Estas tensiones podrían afectar las relaciones diplomáticas y la estabilidad regional.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.