“Hemos visto esta película antes”: Kamala Harris rompe el silencio y critica a Trump por la operación en Venezuela

Vídeos relacionados:

Ver más

La exvicepresidenta de Estados Unidos Kamala Harris rompió el silencio con un mensaje duro y cargado de advertencias hacia el mandatario Donald Trump tras la captura del dictador Nicolás Maduro, en el que cuestionó no solo la legalidad del operativo, sino también sus verdaderas motivaciones.

En una publicación en redes sociales, Harris, que perdió la presidencia con Trump en noviembre de 2024, calificó a Maduro como un dictador “brutal” e “ilegítimo”, pero dejó claro que, a su juicio, la operación ejecutada por Washington no tiene que ver ni con la lucha contra el narcotráfico ni con la defensa de la democracia.

Captura de Facebook/Kamala Harris

“Hemos visto esta película antes”, escribió, aludiendo a intervenciones que se presentan como gestos de fuerza y terminan en caos, con consecuencias que pagan las familias comunes.

El pronunciamiento llegó horas después de que se confirmara que Maduro y su esposa fueron sacados de Venezuela y trasladados a Estados Unidos como parte del operativo militar denominado “Resolución Absoluta”, que incluyó explosiones y apagones en Caracas.

Para Harris, el trasfondo es el petróleo y la ambición de Trump de mostrarse como el “hombre fuerte” de la región.

Lo más leído hoy:

“La realidad es que estas acciones no hacen que Estados Unidos sea más seguro, más fuerte ni más asequible”, afirmó la exvicepresidenta, quien denunció que se está poniendo en riesgo a las tropas estadounidenses, gastando miles de millones de dólares y desestabilizando aún más a América Latina, sin un marco legal claro ni un plan de salida definido.

Harris también lanzó una crítica directa al doble rasero del presidente, al señalar que no se puede hablar de drogas ni de democracia mientras se indulta a narcotraficantes convictos y se margina a la oposición venezolana, al tiempo que se negocia con figuras cercanas al propio chavismo.

“El pueblo estadounidense está cansado de que le mientan”, sentenció.