Venezolanos y cubanos celebran en Uruguay la captura de Maduro y respaldan una transición democrática

Venezolanos y cubanos residentes en Uruguay se manifestaron este sábado en Montevideo para celebrar la captura de Nicolás Maduro, en una concentración cargada de consignas por la libertad, agradecimientos a Estados Unidos y llamados a una transición democrática en Venezuela.

La concentración, cuyas imágenes fueron difundidas por la página en Facebook del grupo Cubanos Libres en Uruguay, tuvo lugar en una plaza céntrica capitalina y reunió a venezolanos, cubanos y ciudadanos de esa nación sudamericana quienes reaccionaron a la noticia de la captura de Maduro tras la operación militar estadounidense.

Entre banderas de Venezuela, Cuba y Estados Unidos, los manifestantes corearon consignas contra el comunismo y celebraron lo que calificaron como el inicio de una nueva etapa para Venezuela.

En los discursos recogidos en los videos difundidos en redes sociales, varios oradores llamaron a la unidad y a la reconstrucción de Venezuela, agradecieron la acogida del pueblo uruguayo a la migración venezolana y subrayaron que la lucha debía continuar para garantizar una transición real.

“Venezuela libre, señores”, gritó uno de los participantes, mientras otros recordaban las elecciones del 28 de julio de 2024 y exigían el respeto al mandato popular expresado en las urnas.

La manifestación no estuvo exenta de tensiones. En uno de los momentos más tensos, una mujer identificada por los asistentes como simpatizante del oficialismo venezolano fue increpada y expulsada del lugar entre gritos de “¡Fuera!”, lo que evidenció la carga emocional y el clima de confrontación que atraviesa a la diáspora.

También hubo intervenciones que reconocieron que la acción de Washington no responde únicamente a ideales democráticos, sino a intereses vinculados al narcotráfico y a la seguridad regional.

El acto incluyó un discurso más formal dirigido a la prensa, en el que se denunció la “usurpación del poder” en Venezuela, se exigió la liberación de presos políticos y se pidió respaldo internacional para la instauración de un gobierno de transición.

Los oradores insistieron en que la situación venezolana no es una disputa ideológica, sino una crisis de derechos humanos y de legalidad democrática.

En los comentarios a los videos, algunos usuarios celebraron abiertamente la noticia. “Feliz por los venezolanos… ojalá Cuba también sea libre”, escribió una forista.

Otros llamaron a la cautela. “Todavía no, por ahora está Estados Unidos, veremos cómo termina esta historia”, advirtió otra persona.

Un cibernauta, en cambio, cuestionó el entusiasmo: “Hablar de atisbos de libertad es un disparate. ¿Desde cuándo las invasiones de Estados Unidos han dejado soberanía?”.

Un usuario resumió el tono predominante entre los asistentes: “Festejen, venezolanos, este día es suyo”.

La movilización en Montevideo se produce en un contexto regional marcado por la captura de Maduro y su esposa Cilia Flores, la posterior designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano y las declaraciones del presidente Donald Trump, quien aseguró que Washington supervisará el proceso de transición.

Al mismo tiempo, intelectuales y jefes de Estado han expresado reservas sobre la forma en que se produjo la caída del mandatario, advirtiendo sobre los riesgos de una salida impuesta desde el exterior.