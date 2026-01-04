Influencer venezolana arrasa con su "consejo para el mundo" tras captura de Nicolás Maduro

Ver más

La influencer venezolana Juliana Carolina Muñoz González, popularmente conocida como Neblinna, se ha convertido en tendencia internacional tras publicar un video en el que envía un contundente mensaje al mundo, luego de la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por parte de fuerzas especiales de Estados Unidos.

Neblinna es rapera, originaria de Maracaibo, y destaca por su estilo de hip hop consciente y sus letras con mensaje social. En esta ocasión dejó un consejo en redes. “Si no eres venezolano, no opines”, dijo la creadora de contenido en su video publicado en @neblinnaoficial, que supera ya los 6 millones de reproducciones en TikTok.

En el clip, Neblinna denuncia la presencia y control de actores extranjeros sobre los recursos naturales de Venezuela desde hace décadas.

“Tenemos años invadidos por rusos, chinos, iraníes y cubanos, explotando nuestros recursos. Ahora vienen ustedes a preocuparse por un petróleo que los venezolanos ni siquiera vemos”, dijo.

La influencer criticó además la profunda crisis que atraviesa su país: “Ni gas para cocinar hay, ni gasolina para los carros, ni para asfaltar las calles”, expresó con tono indignado e insistió en este consejo para el mundo: "Si no eres venezolano, no opines".

Sus declaraciones se producen tras la operación militar estadounidense que el sábado concluyó con la captura de Maduro y Cilia Flores, quienes fueron extraditados a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico.

El operativo, ejecutado por la unidad Delta Force por orden del presidente Donald Trump, marca el inicio de un posible cambio político en Venezuela.

Mientras líderes internacionales y ciudadanos del mundo reaccionan ante la intervención estadounidense, el video de Neblinna ha desatado un amplio debate en redes sociales.

Miles de usuarios respaldan sus palabras y destacan que, pese a la captura de Maduro, Venezuela se enfrenta ahora a una dura etapa con un largo proceso de reconstrucción social y económica.