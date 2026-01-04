Influencer venezolana arrasa con su "consejo para el mundo" tras captura de Nicolás Maduro

La influencer venezolana Juliana Carolina Muñoz González, popularmente conocida como Neblinna, se ha convertido en tendencia internacional tras publicar un video en el que envía un contundente mensaje al mundo, luego de la captura del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores por parte de fuerzas especiales de Estados Unidos.
Neblinna es rapera, originaria de Maracaibo, y destaca por su estilo de hip hop consciente y sus letras con mensaje social. En esta ocasión dejó un consejo en redes. “Si no eres venezolano, no opines”, dijo la creadora de contenido en su video publicado en @neblinnaoficial, que supera ya los 6 millones de reproducciones en TikTok.
En el clip, Neblinna denuncia la presencia y control de actores extranjeros sobre los recursos naturales de Venezuela desde hace décadas.
“Tenemos años invadidos por rusos, chinos, iraníes y cubanos, explotando nuestros recursos. Ahora vienen ustedes a preocuparse por un petróleo que los venezolanos ni siquiera vemos”, dijo.
La influencer criticó además la profunda crisis que atraviesa su país: “Ni gas para cocinar hay, ni gasolina para los carros, ni para asfaltar las calles”, expresó con tono indignado e insistió en este consejo para el mundo: "Si no eres venezolano, no opines".
Sus declaraciones se producen tras la operación militar estadounidense que el sábado concluyó con la captura de Maduro y Cilia Flores, quienes fueron extraditados a Estados Unidos para enfrentar cargos de narcotráfico.
Lo más leído hoy:
El operativo, ejecutado por la unidad Delta Force por orden del presidente Donald Trump, marca el inicio de un posible cambio político en Venezuela.
Mientras líderes internacionales y ciudadanos del mundo reaccionan ante la intervención estadounidense, el video de Neblinna ha desatado un amplio debate en redes sociales.
Miles de usuarios respaldan sus palabras y destacan que, pese a la captura de Maduro, Venezuela se enfrenta ahora a una dura etapa con un largo proceso de reconstrucción social y económica.
Preguntas frecuentes sobre la captura de Nicolás Maduro y sus implicaciones
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Cómo fue capturado Nicolás Maduro?
Nicolás Maduro fue capturado durante una operación militar estadounidense llevada a cabo por la unidad de élite Delta Force en Caracas. La operación, denominada “Operación Resolución Absoluta”, fue ejecutada durante la madrugada, sorprendiendo a Maduro y a su esposa Cilia Flores mientras dormían. No se registraron bajas entre las fuerzas estadounidenses.
¿Qué delitos enfrenta Nicolás Maduro en Estados Unidos?
Nicolás Maduro fue acusado de narcoterrorismo, tráfico de cocaína y posesión de armas de guerra. La fiscal general de Estados Unidos anunció que tanto Maduro como su esposa enfrentan cargos en el Distrito Sur de Nueva York, basados en su presunta participación en una conspiración internacional de narcotráfico y corrupción.
¿Cuál ha sido la reacción internacional tras la captura de Maduro?
La captura de Maduro ha generado reacciones divididas a nivel internacional. Algunos líderes, como el presidente de Colombia, han pedido reuniones urgentes de organismos multilaterales. En contraste, líderes como Miguel Díaz-Canel de Cuba condenaron la operación y la calificaron de “terrorismo de Estado”. Mientras tanto, la comunidad internacional observa con cautela las repercusiones de esta captura.
¿Qué impacto tiene la captura de Maduro en Venezuela?
La captura de Maduro marca el fin de más de dos décadas de chavismo en Venezuela y deja al país en un vacío de poder sin precedentes. El gobierno venezolano ha declarado un estado de emergencia y la estructura del poder chavista parece desarticulada. La comunidad internacional está atenta a cómo se desarrollará la transición política en Venezuela.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.