Rubio niega que EE. UU. esté en guerra con Venezuela: “Fue una operación de ley, no una invasión”

El secretario de Estado aseguró que la captura de Nicolás Maduro fue una operación legal contra el narcotráfico, no una invasión. Rubio destacó la coordinación entre justicia y fuerzas armadas sin bajas estadounidenses.

Domingo, 4 Enero, 2026 - 13:01

Marco Rubio, Donald Trump y Pete Hegseth © whitehouse.gov
Marco Rubio, Donald Trump y Pete Hegseth Foto © whitehouse.gov

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, negó este domingo que su país esté “en guerra con Venezuela” tras la captura de Nicolás Maduro, y aseguró que la operación ordenada por el presidente Donald Trump fue una acción “legal y limitada” en el marco de la lucha contra el narcotráfico. 

En una entrevista con el programa 'Meet the Press' de la cadena NBC, Rubio afirmó que Washington no ha iniciado una intervención bélica, sino una acción de “cumplimiento de la ley” para ejecutar una orden judicial vinculada a los cargos de narcotráfico y crimen organizado que pesan sobre el líder chavista.

Esto no fue una invasión ni un ataque a Venezuela. Fue una operación de cumplimiento de la ley”, dijo. 

El jefe de la diplomacia estadounidense explicó que la captura de Maduro formó parte de un operativo conjunto entre el Departamento de Justicia, el Pentágono y la Guardia Costera.  

“Se trató de hacer cumplir las sanciones petroleras y detener embarcaciones asociadas con organizaciones de narcotráfico. Nuestro objetivo no es la guerra, es hacer respetar la ley estadounidense”, insistió. 

Rubio destacó además que la operación duró apenas dos horas y que no hubo bajas estadounidenses, al subrayar que Trump “cumplió con una orden judicial que ya existía desde la administración anterior”.  

Lo más leído hoy:

“La diferencia —añadió— es que este presidente hizo algo al respecto”. 

Consultado sobre si habrá más acciones militares, el secretario de Estado respondió que Trump “mantiene todas las opciones sobre la mesa”, aunque descartó que haya planes de ocupación.  

“No se trata de guerra, se trata de justicia”, remarcó Rubio, quien defendió la intervención como una medida “necesaria” para frenar el narcotráfico y restaurar el orden en el hemisferio occidental. 

Redacción de CiberCuba

Equipo de periodistas comprometidos con informar sobre la actualidad cubana y temas de interés global. En CiberCuba trabajamos para ofrecer noticias veraces y análisis críticos.

