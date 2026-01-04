Venezolanos celebran en Madrid la captura de Nicolás Maduro

Ver más

Decenas de venezolanos se reunieron este sábado en la Puerta del Sol de Madrid para celebrar la captura del expresidente Nicolás Maduro, en una concentración espontánea caracterizada por música folclórica, cánticos de “Venezuela libre” y banderas tricolores ondeando en el centro de la capital española.

La concentración fue documentada por el periodista Fernando Peinado del diario español El País, que a través de su cuenta en X transmitió imágenes en directo desde el centro de la capital española, donde los asistentes bailaron al ritmo de música llanera y expresaron abiertamente su alivio y euforia tras la noticia de la detención del exmandatario venezolano.

Sin discursos formales ni una convocatoria previa visible, el encuentro tuvo un carácter eminentemente popular y emocional.

En el video se escuchan gritos de “¡Libre, libre!” y “¡Cayó!”, acompañados de aplausos, silbatos y consignas que aludían al retorno a Venezuela.

Algunos participantes se envolvieron en la bandera tricolor, mientras otros grababan el momento con sus teléfonos móviles en medio de la multitud.

A la par de la concentración en la Puerta del Sol, circuló en redes sociales otro video grabado en Madrid en el que un venezolano exhibe un cartel con la frase “Venezuela libre” desde un puente, gesto que fue replicado y compartido como símbolo del momento vivido por la diáspora en España.

Las escenas en Madrid se suman a manifestaciones similares registradas en ciudades como Montevideo, donde venezolanos y cubanos también salieron a las calles para celebrar la captura de Maduro.

Estas expresiones públicas de júbilo contrastan con las advertencias de analistas e intelectuales que han cuestionado la forma en que se produjo la salida del poder del mandatario, en medio de una intervención militar extranjera y un escenario político aún incierto en la nación sudamericana.