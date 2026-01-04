Venezolanos celebran en Madrid la captura de Nicolás Maduro

Decenas de venezolanos se reunieron este sábado en la Puerta del Sol de Madrid para celebrar la captura del expresidente Nicolás Maduro, en una concentración espontánea caracterizada por música folclórica, cánticos de “Venezuela libre” y banderas tricolores ondeando en el centro de la capital española.
La concentración fue documentada por el periodista Fernando Peinado del diario español El País, que a través de su cuenta en X transmitió imágenes en directo desde el centro de la capital española, donde los asistentes bailaron al ritmo de música llanera y expresaron abiertamente su alivio y euforia tras la noticia de la detención del exmandatario venezolano.
Sin discursos formales ni una convocatoria previa visible, el encuentro tuvo un carácter eminentemente popular y emocional.
En el video se escuchan gritos de “¡Libre, libre!” y “¡Cayó!”, acompañados de aplausos, silbatos y consignas que aludían al retorno a Venezuela.
Algunos participantes se envolvieron en la bandera tricolor, mientras otros grababan el momento con sus teléfonos móviles en medio de la multitud.
A la par de la concentración en la Puerta del Sol, circuló en redes sociales otro video grabado en Madrid en el que un venezolano exhibe un cartel con la frase “Venezuela libre” desde un puente, gesto que fue replicado y compartido como símbolo del momento vivido por la diáspora en España.
Las escenas en Madrid se suman a manifestaciones similares registradas en ciudades como Montevideo, donde venezolanos y cubanos también salieron a las calles para celebrar la captura de Maduro.
Estas expresiones públicas de júbilo contrastan con las advertencias de analistas e intelectuales que han cuestionado la forma en que se produjo la salida del poder del mandatario, en medio de una intervención militar extranjera y un escenario político aún incierto en la nación sudamericana.
¿Cómo fue capturado Nicolás Maduro?
Nicolás Maduro fue capturado por fuerzas estadounidenses durante una operación militar ordenada por el presidente Donald Trump. La intervención se realizó en Caracas y resultó en la detención de Maduro y su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron trasladados fuera de Venezuela según las declaraciones oficiales de Washington.
¿Cómo reaccionaron los venezolanos en el exilio ante la captura de Maduro?
La captura de Nicolás Maduro generó reacciones de júbilo entre los venezolanos en el exilio, especialmente en ciudades como Madrid y Miami. Los venezolanos celebraron la noticia con banderas, música y consignas de "Venezuela libre". En Miami, la comunidad venezolana se reunió en lugares emblemáticos como El Arepazo para expresar su alegría, mientras que en Madrid se congregaron en la Puerta del Sol para festejar.
¿Qué consecuencias políticas podría tener la captura de Maduro para Venezuela?
La captura de Maduro podría abrir una nueva etapa política en Venezuela, marcada por la posibilidad de una transición democrática. La intervención militar por parte de Estados Unidos ha sido vista por algunos como un paso necesario para restablecer la democracia, mientras que otros advierten sobre los riesgos de una intervención extranjera. La designación de Delcy Rodríguez como presidenta encargada por el Tribunal Supremo de Justicia venezolano y el control de recursos estratégicos por parte de EE. UU. son parte del complejo escenario político que enfrenta el país.
¿Cuál ha sido la reacción internacional ante la captura de Maduro?
La captura de Maduro ha generado reacciones divididas a nivel internacional. Países como Estados Unidos han defendido la operación como necesaria para restaurar la democracia, mientras que gobiernos aliados al chavismo, como el de Cuba, han condenado la intervención calificándola de "agresión imperialista". Personalidades como Elon Musk han celebrado la captura como un mensaje claro a los dictadores del mundo, y líderes políticos de la región han enfatizado la importancia de una transición democrática en Venezuela.
