Elevan a 80 el número de muertos tras operación militar de EE.UU. en Venezuela

El número de fallecidos por los bombardeos estadounidenses y el operativo de captura del presidente Nicolás Maduro en Venezuela ascendió a 80 personas, según una cifra extraoficial citada este domingo por el diario The New York Times.
“El número de muertos por el ataque del sábado ha aumentado a 80, entre civiles e integrantes de las fuerzas de seguridad”, de acuerdo con un alto funcionario venezolano, quien advirtió que la cifra podría seguir creciendo conforme avancen las verificaciones.
Las muertes se produjeron durante los bombardeos y el operativo militar que culminó con la captura de Maduro, en una acción que sacudió Caracas y otras regiones del país y provocó reacciones encontradas dentro y fuera de Venezuela.
Horas antes, el medio estadounidense situó en al menos 40 el número de fallecidos a causa del ataque , refiriéndose a informaciones preliminares.
Hasta ahora, el Gobierno del país suramericano no ha informado un balance oficial de heridos ni de muertos.
Este mismo domingo, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, acusó a Estados Unidos de haber asesinado “a sangre fría” a miembros del equipo de seguridad presidencial, soldados y ciudadanos inocentes.
En una declaración pública, calificó los hechos como “una brutal agresión militar contra nuestra soberanía” y aseguró que se trató de un despliegue “sin precedentes”.
Padrino López reiteró que Maduro fue “secuestrado” y lo definió como el “presidente constitucional electo por el pueblo para el período 2025/2030”, al tiempo que exigió su liberación inmediata, así como la de su esposa, Cilia Flores, cuya detención calificó de ilegal.
También llamó a la comunidad internacional a observar con atención lo que ocurre en el país.
Pese a la gravedad de la situación, el ministro instó a la población a retomar la normalidad de las actividades cotidianas, incluidas las académicas, mientras el gobierno venezolano insiste en denunciar la intervención militar extranjera y el impacto humano de los ataques.
Preguntas frecuentes sobre la operación militar de EE. UU. en Venezuela
¿Cuántas personas murieron durante la operación militar de EE. UU. en Venezuela?
El número de fallecidos asciende a 80 personas, según cifras extraoficiales citadas por el diario The New York Times. Las muertes incluyen tanto a civiles como a integrantes de las fuerzas de seguridad, aunque informes médicos indican que las víctimas reportadas en centros de salud son principalmente militares.
¿Cuál fue el objetivo de la operación militar de EE. UU. en Venezuela?
La operación militar estadounidense tuvo como objetivo principal la captura del presidente Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos por narcoterrorismo y conspiración criminal en Estados Unidos. La acción se realizó sin bajas estadounidenses y culminó con el traslado de Maduro y su esposa, Cilia Flores, fuera de Venezuela. El gobierno venezolano considera la operación como una "agresión imperial" y un "secuestro".
¿Qué reacciones ha provocado la operación militar en la comunidad internacional?
La captura de Nicolás Maduro ha desencadenado reacciones encontradas a nivel internacional. Mientras algunos gobiernos han condenado la acción de Estados Unidos, otros han mostrado apoyo o se han mantenido en silencio a la espera de más detalles. Rusia ha prometido una respuesta inmediata, y Cuba ha condenado la operación, insistiendo en la protección de sus colaboradores en Venezuela.
¿Cuál es la situación actual en Venezuela tras la captura de Maduro?
Tras la captura de Nicolás Maduro, Venezuela enfrenta una situación de incertidumbre política y social. El país se encuentra bajo un estado de emergencia, con reportes de bombardeos y enfrentamientos en varias regiones. La estructura del poder chavista parece desarticulada, y el gobierno venezolano ha exigido pruebas de vida de Maduro y su esposa.
