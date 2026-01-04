Vídeos relacionados:

El secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio insinuó que Cuba podría ser el próximo objetivo de mayor presión estadounidense.

En declaraciones a la cadena NBC durante el programa 'Meet the Press', Rubio evitó confirmar si Cuba podría ser el próximo objetivo de la administración de Donald Trump, pero dejó entrever la posibilidad de nuevas acciones.

“No voy a hablar sobre nuestros próximos pasos o políticas en este momento, pero no es ningún misterio que no somos grandes admiradores del régimen cubano”, afirmó El político cubanoamericano calificó al gobierno de Cuba como “un gran problema” tras los ataques en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, al tiempo que señaló que el régimen cubano tuvo un papel central en la protección del exmandatario venezolano.

El secretario dijo además que el aparato de seguridad de Maduro estaba controlado por agentes cubanos. “Fueron los cubanos, no los venezolanos, quienes custodiaban a Maduro”, indicó.

“Su aparato de seguridad interna y su sistema de inteligencia —los que vigilan a otros para evitar traiciones— están completamente dirigidos por cubanos”. Rubio aseguró que esta “colonización interna” explica en parte la estrecha dependencia entre Caracas y La Habana.

Rubio se refirió además a la líder de la oposición María Corina Machado, de quien dijo que “es fantástica” pero está fuera de Venezuela.

“María Corina Machado es fantástica, y es alguien a quien conozco desde hace mucho tiempo, al igual que todo el movimiento, pero estamos lidiando con la realidad inmediata”.

“La realidad inmediata es que, desafortunadamente, y tristemente, la gran mayoría de la oposición ya no está presente en Venezuela. Tenemos asuntos a corto plazo que deben abordarse de inmediato”, agregó, refiriéndose a una posible transición liderada por la oposición.

Asimismo, Rubio dejó claro que Washington continuará atacando embarcaciones vinculadas al narcotráfico y confiscando barcos sancionados que transporten petróleo, una política que ya ha dejado decenas de muertos en alta mar y que mantiene en vilo a varios países de la región.

En la entrevista con Meet the Press, Rubio negó que exista una guerra contra Venezuela, pero defendió sin matices las operaciones militares ordenadas por el presidente Donald Trump. Según dijo, se trata de “hacer cumplir la ley”, tanto en la lucha contra el narcotráfico como en la aplicación de sanciones petroleras.