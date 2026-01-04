Las ropas de Nicolás Maduro tras su arresto disparan búsquedas en Google y ponen a Nike en tendencia mundial

Ver más

En medio del terremoto político que provocó el arresto de Nicolás Maduro por Estados Unidos, un detalle inesperado terminó captando la atención de millones y fue la ropa que llevaba puesta el dictador venezolano al momento de su captura.

Las imágenes difundidas tras el operativo, ocurrido al amanecer del 3 de enero, no solo mostraron a un líder acusado de narcoterrorismo bajo custodia de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), sino también a un hombre vestido con un conjunto deportivo que rápidamente se volvió viral.

Según reportó Univision Nueva York, las búsquedas en Google sobre el outfit de Maduro se dispararon en cuestión de horas, especialmente por dos prendas, un conjunto Nike Tech Fleece y una sudadera azul de la marca Origin.

El contraste no pasó desapercibido. Mientras millones de venezolanos enfrentan una crisis económica prolongada, usuarios en redes sociales comenzaron a preguntarse cuánto costaba la ropa que vestía el dirigente chavista.

De acuerdo con El Universal Colombia, el conjunto Nike identificado en las imágenes tiene un precio aproximado de 260 dólares, una cifra que generó indignación, burlas y comparaciones con el discurso “antiimperialista” que durante años ha sostenido el chavismo.

Captura de pantalla/Nike

La conversación fue más allá del precio. La sudadera azul que Maduro llevaba al llegar a Nueva York despertó tal interés que la empresa Origin, con sede en Estados Unidos, reconoció públicamente que no tenía ese modelo disponible para venta inmediata.

Su director ejecutivo, Peter Roberts, citado por Univision, sugirió incluso que la prenda pudo haber pertenecido a un agente de la DEA y haber sido prestada al detenido durante el traslado.

El episodio dejó imágenes que recorrieron el mundo. Maduro y su esposa, Cilia Flores, vestidos con ropa deportiva de marcas estadounidenses, escoltados por agentes federales, mientras en redes sociales se mezclaban memes, críticas políticas y debates sobre símbolos, poder y contradicciones.

Para muchos cubanos, dentro y fuera de la isla, la escena resultó inquietantemente familiar. No pocos establecieron paralelos con la élite del poder en Cuba, donde el discurso oficial de sacrificio y resistencia contrasta con los privilegios visibles de quienes gobiernan.