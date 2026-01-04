Las ropas de Nicolás Maduro tras su arresto disparan búsquedas en Google y ponen a Nike en tendencia mundial

En medio del terremoto político que provocó el arresto de Nicolás Maduro por Estados Unidos, un detalle inesperado terminó captando la atención de millones y fue la ropa que llevaba puesta el dictador venezolano al momento de su captura.
Las imágenes difundidas tras el operativo, ocurrido al amanecer del 3 de enero, no solo mostraron a un líder acusado de narcoterrorismo bajo custodia de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), sino también a un hombre vestido con un conjunto deportivo que rápidamente se volvió viral.
Según reportó Univision Nueva York, las búsquedas en Google sobre el outfit de Maduro se dispararon en cuestión de horas, especialmente por dos prendas, un conjunto Nike Tech Fleece y una sudadera azul de la marca Origin.
El contraste no pasó desapercibido. Mientras millones de venezolanos enfrentan una crisis económica prolongada, usuarios en redes sociales comenzaron a preguntarse cuánto costaba la ropa que vestía el dirigente chavista.
De acuerdo con El Universal Colombia, el conjunto Nike identificado en las imágenes tiene un precio aproximado de 260 dólares, una cifra que generó indignación, burlas y comparaciones con el discurso “antiimperialista” que durante años ha sostenido el chavismo.
Lo más leído hoy:
La conversación fue más allá del precio. La sudadera azul que Maduro llevaba al llegar a Nueva York despertó tal interés que la empresa Origin, con sede en Estados Unidos, reconoció públicamente que no tenía ese modelo disponible para venta inmediata.
Su director ejecutivo, Peter Roberts, citado por Univision, sugirió incluso que la prenda pudo haber pertenecido a un agente de la DEA y haber sido prestada al detenido durante el traslado.
El episodio dejó imágenes que recorrieron el mundo. Maduro y su esposa, Cilia Flores, vestidos con ropa deportiva de marcas estadounidenses, escoltados por agentes federales, mientras en redes sociales se mezclaban memes, críticas políticas y debates sobre símbolos, poder y contradicciones.
Para muchos cubanos, dentro y fuera de la isla, la escena resultó inquietantemente familiar. No pocos establecieron paralelos con la élite del poder en Cuba, donde el discurso oficial de sacrificio y resistencia contrasta con los privilegios visibles de quienes gobiernan.
Preguntas frecuentes sobre el arresto de Nicolás Maduro y su impacto
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Por qué fue arrestado Nicolás Maduro?
Nicolás Maduro fue arrestado por cargos de narcoterrorismo, tráfico de drogas y posesión de armas de guerra. Su captura fue parte de una operación militar estadounidense liderada por la unidad de élite Delta Force, y marca un punto de inflexión en las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela.
¿Cómo se originó el interés por la ropa que Maduro llevaba al ser capturado?
El interés por la ropa de Maduro surgió después de que las imágenes de su arresto lo mostraran vestido con un conjunto deportivo de marcas estadounidenses. Las búsquedas en Google sobre su outfit se dispararon, especialmente por el conjunto Nike Tech Fleece y una sudadera Origin, lo que generó críticas y burlas en redes sociales debido a la contradicción con su discurso antiimperialista.
¿Cuál es el impacto político del arresto de Maduro en otros países, como Cuba?
El arresto de Maduro podría tener repercusiones significativas en Cuba, dado que el régimen cubano ha dependido históricamente del apoyo político y económico de Venezuela. La captura de Maduro aumenta la incertidumbre sobre la estabilidad del régimen cubano y podría acelerar presiones internas y externas para un cambio político en la isla.
¿Qué sucederá con Nicolás Maduro tras su captura?
Maduro enfrentará cargos en un tribunal federal de Nueva York por narcoterrorismo y tráfico de drogas. Su proceso judicial podría ser histórico, al ser el primer mandatario latinoamericano en ejercicio en enfrentar tales cargos en Estados Unidos, similar al caso del dictador panameño Manuel Noriega.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.