Así puedes configurar Google Discover para leer todas las noticias de CiberCuba

Sigue a CiberCuba en Google Discover y sé el primero en conocer las noticias de Cuba y los cubanos. Sin censura, con hechos verificados y libertad informativa.

Sábado, 18 Octubre, 2025 - 07:19

CiberCuba en Google Discover © CiberCuba
CiberCuba en Google Discover Foto © CiberCuba

Google Discover ha cambiado su forma de mostrar noticias. Hasta ahora elegía los contenidos según tus búsquedas o intereses, pero ahora puedes seguir directamente a tus medios favoritos para que aparezcan primero en tu feed. Si quieres ver siempre las noticias de CiberCuba, ya puedes hacerlo con un solo clic.

Sigue a CiberCuba en Google Discover

¿Qué es Google Discover y dónde se ve?

Google Discover es el panel de noticias personalizadas de Google que muestra artículos, videos y temas adaptados a tus intereses, sin que tengas que buscarlos.

  • En móviles Android: desliza a la derecha desde la pantalla de inicio o abre la app de Google.
  • En iPhone: abre la app de Google (disponible en la App Store).
  • En ordenador (PC o Mac): inicia sesión con tu cuenta de Google y gestiona los medios que sigues desde su perfil, como el de CiberCuba.

Cómo seguir a CiberCuba paso a paso

  1. Abre la app de Google en tu móvil o entra desde tu navegador.
  2. Busca una noticia de CiberCuba o entra directamente a nuestro perfil oficial: https://profile.google.com/cp/Cg0vZy8xMXZzN2Q4Y3hm
  3. Pulsa el botón “Seguir”.

¡Listo! Desde ese momento, verás nuestras noticias, reportajes y videos en tu feed de Discover sin tener que buscarlos.

Ya tenemos más de 5,65 millones de seguidores

Cada día, millones de lectores confían en nosotros para mantenerse informados sobre Cuba y el mundo. Con la nueva función de Discover, recibirás nuestros artículos y videos directamente en tu móvil, gratis y sin necesidad de instalar nada más.

Haz clic aquí para seguirnos en Google Discover

