Así puedes configurar Google Discover para leer todas las noticias de CiberCuba

Google Discover ha cambiado su forma de mostrar noticias. Hasta ahora elegía los contenidos según tus búsquedas o intereses, pero ahora puedes seguir directamente a tus medios favoritos para que aparezcan primero en tu feed. Si quieres ver siempre las noticias de CiberCuba, ya puedes hacerlo con un solo clic.

Sigue a CiberCuba en Google Discover

¿Qué es Google Discover y dónde se ve?

Google Discover es el panel de noticias personalizadas de Google que muestra artículos, videos y temas adaptados a tus intereses, sin que tengas que buscarlos.

En móviles Android: desliza a la derecha desde la pantalla de inicio o abre la app de Google.

desliza a la derecha desde la pantalla de inicio o abre la app de Google. En iPhone: abre la app de Google (disponible en la App Store).

abre la app de Google (disponible en la App Store). En ordenador (PC o Mac): inicia sesión con tu cuenta de Google y gestiona los medios que sigues desde su perfil, como el de CiberCuba.

Cómo seguir a CiberCuba paso a paso

Abre la app de Google en tu móvil o entra desde tu navegador. Busca una noticia de CiberCuba o entra directamente a nuestro perfil oficial: https://profile.google.com/cp/Cg0vZy8xMXZzN2Q4Y3hm Pulsa el botón “Seguir”.

¡Listo! Desde ese momento, verás nuestras noticias, reportajes y videos en tu feed de Discover sin tener que buscarlos.

Ya tenemos más de 5,65 millones de seguidores

Cada día, millones de lectores confían en nosotros para mantenerse informados sobre Cuba y el mundo. Con la nueva función de Discover, recibirás nuestros artículos y videos directamente en tu móvil, gratis y sin necesidad de instalar nada más.

Haz clic aquí para seguirnos en Google Discover