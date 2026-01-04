Padrino acusa a EE.UU. de “asesinar a sangre fría” al equipo de seguridad de Maduro

Vídeos relacionados:

El ministro de Defensa del régimen venezolano Vladimir Padrino acusó a EE.UU. de asesinar a sangre fría a gran parte de equipo seguridad del depuesto presidente Nicolás Maduro.

En un comunicado de las Fuerzas Armadas del régimen, el general dijo rechazar “contundentemente el cobarde secuestro” de Maduro y Cilia Flores, “luego de asesinar a sangre fría gran parte de su equipo de seguridad, soldados y ciudadanos inocentes”.

Padrino no dio el número exacto de bajas.

Trump reveló la muerte de cubanos

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que cubanos murieron mientras intentaban proteger a Nicolás Maduro durante la operación militar de Estados Unidos.

“Sabes, muchos cubanos perdieron la vida anoche. ¿Sabías eso? Muchos cubanos perdieron la vida. Estaban protegiendo a Maduro. Esa no fue una buena decisión”, dijo Trump en una entrevista con The New York Post, aunque reconoció que no conoce el número exacto de fallecidos, ni precisó si se trataba de militares, asesores o personal de seguridad enviado desde Cuba.

En la misma entrevista, Trump vinculó directamente a Cuba con el sostenimiento del régimen venezolano. “Cuba siempre dependió mucho de Venezuela. De ahí sacaban su dinero y protegían a Venezuela, pero eso no funcionó muy bien en este caso”, afirmó, reforzando la narrativa de una alianza estratégica que habría tenido consecuencias fatales para ciudadanos cubanos.

Colapso del equipo de seguridad de Maduro

El aparato de seguridad cubano que rodeaba a Nicolás Maduro y que durante años funcionó como su escudo más confiable no logró impedir su captura durante la operación militar estadounidense que culminó con su traslado fuera de Venezuela.

La incursión, ejecutada por la unidad de élite Delta Force con apoyo de la CIA, ha puesto en evidencia la fragilidad del sistema de protección cubano-venezolano, pieza central del poder chavista desde la muerte de Hugo Chávez.

Durante la última década, La Habana controló la inteligencia, la contrainteligencia y la seguridad presidencial de Caracas. Según reportes de medios internacionales, Maduro había reforzado su escolta con decenas de guardaespaldas cubanos, seleccionados por el ministerio del Interior de Cuba (MININT) y el Departamento de Seguridad del Estado (DSE). Estos agentes se encargaban no solo de su protección física, sino también del espionaje interno sobre los propios oficiales venezolanos.

El gobernante venezolano, de acuerdo con fuentes de inteligencia citadas por Axios y The New York Times, temía ser asesinado por sus propios asesores cubanos si abandonaba el poder, debido a la información sensible que poseía sobre acuerdos financieros, redes de narcotráfico y operaciones conjuntas de inteligencia entre Caracas y La Habana.

“Cuba era su guardián, pero también su carcelero”, advertía CiberCuba semanas antes de su caída.

Maduro cambiaba de residencia, teléfono y equipo de seguridad con frecuencia. Incluso ordenó la incorporación de más oficiales del G2 cubano en el ejército venezolano para detectar posibles traiciones internas. Sin embargo, esa dependencia absoluta de La Habana se volvió su punto débil.