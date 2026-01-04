¿Quién es realmente Cilia Flores? La figura que el chavismo presenta como “esposa fiel”, pero enfrenta graves cargos en EE.UU.

Cilia Flores y Maduro (Imagen de Referencia). Foto © Facebook/Con Cilia Flores

Mientras el chavismo intenta convertir la captura de Nicolás Maduro en una épica sentimental, la figura de su esposa, Cilia Flores, vuelve al centro del debate internacional marcada por la contradicción del relato de “amor y lealtad” que promueven los medios oficiales frente a un expediente judicial que la señala por narcotráfico, corrupción y violencia.

La directora de Telesur, Patricia Villegas, describió en Telegram la detención del gobernante venezolano y su esposa como un “secuestro” ejecutado por “soldados del imperio”, y presentó a Flores como una mujer que “no permitió” que se llevaran solo a su esposo, imponiendo “la fuerza de su amor” para acompañarlo.

En su relato, el momento fue elevado a una “historia de amor” construida en medio de la persecución política y la supuesta violación de derechos.

Sin embargo, fuera de esa narrativa épica, el panorama que emerge desde Estados Unidos es muy distinto.

De acuerdo con Telemundo 51, Cilia Adela Flores de Maduro, de 69 años, no es solo la esposa del líder chavista. Abogada de formación y figura clave del poder venezolano durante más de dos décadas, fue diputada de la Asamblea Nacional y se convirtió en 2006 en la primera mujer en presidir ese órgano legislativo. Desde allí impulsó reformas que marcaron el rumbo financiero del país y consolidó su influencia dentro del chavismo.

También fue procuradora general de la República entre 2012 y 2013, durante el mandato de Hugo Chávez, a quien defendió legalmente tras el fallido golpe de Estado de 1992. Tras la llegada de Maduro al poder, adoptó un rol aún más visible, autodenominándose la “primera combatiente” de la revolución.

Pero su trayectoria política ha estado acompañada de múltiples escándalos. Durante años fue señalada por nepotismo, luego de que varios de sus familiares aparecieran en nóminas de la Asamblea Nacional cuando ella era diputada. A esto se sumó el caso de los llamados “narcosobrinos”, Efraín Antonio Campo Flores y Francisco Flores de Freitas, sobrino y ahijado de Cilia Flores, arrestados en 2015 por conspirar para introducir grandes cantidades de cocaína en Estados Unidos.

Según reportes de Telemundo 51 y The Associated Press (AP), la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusa ahora directamente a Cilia Flores de participar en actividades vinculadas al narcotráfico, aceptar sobornos y actuar como intermediaria entre narcotraficantes y altos funcionarios venezolanos.

La acusación incluye señalamientos de haber recibido pagos por facilitar reuniones con el entonces jefe antidrogas de Venezuela, Néstor Reverol, y de participar en redes de violencia para saldar deudas del narcotráfico.

Investigaciones citadas por el medio peruano Trome apuntan además a que tres hijos de Flores, a quienes Maduro reconoce como propios, han sido vinculados por el Departamento del Tesoro de EE.UU. a negocios ilícitos relacionados con el narcotráfico.

Este sábado, Maduro y Flores fueron trasladados a Nueva York en un avión militar estadounidense, bajo estricta custodia, para enfrentar cuatro cargos relacionados con narcoterrorismo y tráfico de cocaína, según confirmaron medios estadounidenses.

Ambos deberán comparecer ante la justicia federal, en un proceso que pone fin, al menos por ahora, a la imagen de impunidad que el chavismo cultivó durante años.

Así, mientras desde Caracas y los medios aliados se insiste en retratar a Cilia Flores como la “esposa fiel” que no abandona a su compañero ni en la adversidad, los tribunales de Estados Unidos la presentan como una figura central de una estructura criminal que, según los fiscales, operó desde el corazón mismo del poder venezolano.