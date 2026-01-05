Protestas contra Trump en Chicago tras la detención de Nicolás Maduro

Vídeos relacionados:

La detención del dictador venezolano Nicolás Maduro ha generado reacciones divididas tanto en la comunidad internacional como entre residentes de Chicago, donde en los últimos días se han registrado protestas y pronunciamientos políticos.

Mientras algunos sectores celebran la captura, otros han expresado preocupación por lo que consideran una acción militar ilegal. El Partido por el Socialismo y la Liberación convocó protestas de emergencia en distintas ciudades del país, bajo el argumento de rechazar la guerra y la intervención extranjera, de acuerdo con Univisión.

El 3 de enero, decenas de manifestantes se congregaron en Federal Plaza, en el Loop de Chicago, pese a las bajas temperaturas, para protestar bajo la consigna “Manos fuera de Venezuela”. La concentración comenzó alrededor de las 5:00 p. m., cerca de West Adams Street y South Dearborn Street.

La movilización formó parte de más de 120 protestas coordinadas a nivel nacional durante el fin de semana. Los asistentes calificaron la acción militar como “ilegal” y afirmaron que viola el derecho internacional.

Entre las consignas coreadas se escucharon frases como “No más guerras” y “Manos fuera de Venezuela”, mientras varios manifestantes portaban pancartas que denunciaban supuestos intereses petroleros detrás de la intervención.

Para este domingo estaban previstos varios encuentros y manifestaciones en el área metropolitana de Chicago, centrados en el diálogo, la reflexión y la protesta sobre la situación en Venezuela.

Una de las concentraciones programadas para las 4:00 pm en 951 W. Wise Rd., Schaumburg, bajo el título “Venezuela está pasando”, con el mensaje: “Todos organizados para la transición: llegó la hora de la libertad”.

Otro encuentro fue previsto en el restaurante La Rica Arepa, ubicado en 2913 N. Lincoln Ave., Chicago, organizado por la Alianza Venezolana en Illinois, con el objetivo de debatir sobre una posible transición política en el país sudamericano.

Se estima que alrededor de 50,000 venezolanos han llegado a Chicago desde 2022, lo que ha incrementado el interés, la preocupación y la movilización de esta comunidad ante los recientes acontecimientos.

Muchos coinciden en que el principal deseo es que cualquier transición en Venezuela se produzca de manera pacífica y sin violencia, evitando un mayor costo humano para el país.