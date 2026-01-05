Trump lanza advertencia a Delcy Rodríguez en caso de no cooperar con EE.UU.

Vídeos relacionados:
El presidente estadounidense Donald Trump advirtió este domingo a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, de que pagará “un precio muy alto” si no coopera con EE.
Trump aseguró este domingo en una entrevista telefónica con The Atlantic que si Delcy no hace lo correcto “va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro”.
Asimismo, se mostró abierto a un cambio de régimen en Venezuela: “Ya sabes, la reconstrucción allí y el cambio de régimen, como quieras llamarlo, es mejor que lo que tenemos ahora. No puede empeorar”.
El sábado, Trump aseguró que su gobierno controlará Venezuela y sus ganancias petroleras tras la captura de Nicolás Maduro, y que Delcy Rodríguez encabezará un gobierno de transición bajo condiciones impuestas por Washington.
Desde su residencia en Mar-a-Lago, Trump afirmó que Estados Unidos asumirá el control del país “hasta que haya una transición democrática justa”, con el argumento de que la infraestructura venezolana está “podrida” y que el petróleo será administrado para beneficiar a la población, pero también para resarcir a EE.UU. por antiguas expropiaciones.
“Vamos a dirigir este país correctamente y nos vamos a asegurar de que el pueblo de Venezuela sea atendido”, dijo Trump, quien no descartó nuevas acciones militares si sectores del chavismo intentan retomar el control del país.
Edmundo González llama a transición democrática
Este domingo, en lo que parece una respuesta el plan de Trump y Rubio para Venezuela, el presidente electo Edmundo González Urrutia llamó a liberar presos políticos y respetar “voluntad del pueblo venezolano”.
En un mensaje publicado en sus redes, González llamó a una transición democrática en Venezuela.
En una intervención publicada en Instagram, el líder opositor dijo que “la verdadera normalización solo será posible cuando se libere a todos los presos políticos y se respete sin ambigüedades la voluntad mayoritaria expresada el 28 de julio de 2024. Indicó que únicamente bajo esas condiciones podrá iniciarse un proceso serio y responsable de transición democrática”
“La salida del país de quien usurpó el poder y su sometimiento a la justicia configura un nuevo escenario, pero no sustituye las tareas fundamentales pendientes, entre ellas la liberación inmediata e incondicional de todos los ciudadanos detenidos por razones políticas, civiles y militares”, agregó.
Urrutia recordó que su legitimidad emana del mandato popular y el respaldo de los venezolanos: “La transición debe construirse con responsabilidad, firmeza y unidad nacional”.
Delcy Rodríguez tiene el apoyo de las Fuerzas Armadas
En la mañana del domingo, por su parte, las Fuerzas Armadas del régimen venezolano respaldaron el nombramiento de Delcy Rodríguez como presidenta interina de Venezuela.
En un comunicado difundido este domingo, aseguraron asimismo que seguirán “empleando todas sus capacidades disponibles para la defensa del país”.
El comunicado, leído en televisión nacional por el ministro de Defensa del régimen Vladimir Padrino López respaldó el “Decreto de Estado de Conmoción Exterior en todo el territorio nacional”.
Además, confirmó que la institución continuará con la “defensa militar, mantenimiento del orden interno y la paz”.
“Activamos en la totalidad del espacio geográfico nacional y en perfecta unión popular militar policial la Puesta en Completo Apresto Operacional, a fin de integrar los elementos del Poder Nacional en la misión de enfrentar la agresión imperial”, se lee en el texto.
Padrino López acusó a EE.UU. de asesinar a sangre fría a gran parte de equipo seguridad del depuesto presidente Nicolás Maduro.
