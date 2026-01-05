MINFAR intensifica retórica militar tras captura de Maduro: “Victoria o muerte”

Vídeos relacionados:

El Ministerio de las Fuerzas Armadas del régimen cubano ha elevado la retórica bélica tras la extracción de Nicolás Maduro.

“La orden de alto el fuego no será dada jamás, cuando implique claudicar ante el enemigo. No puede haber soluciones basadas en capitulaciones ni concesiones. La victoria definitiva será nuestra por difíciles que sean las circunstancias en que se desarrolle la lucha”, se lee en un tuit del ejército cubano acompañado por una foto de un anciano Fidel Castro levantando un fusil.

“La guerra no se debe provocar, pero la haremos si el enemigo la impone. La guerra no puede concluir sino ‘con la victoria o la muerte’, y para Cuba no puede existir otra alternativa q' la victoria. Rechazar y abolir de nuestra terminología militar las palabras rendición y derrota”, aseguran en otro de los tuits.

Este domingo, el secretario de Estado de EE.UU. Marco Rubio insinuó que Cuba podría ser el próximo objetivo de mayor presión estadounidense.

En declaraciones a la cadena NBC durante el programa 'Meet the Press', Rubio evitó confirmar si Cuba podría ser el próximo objetivo de la administración de Donald Trump, pero dejó entrever la posibilidad de nuevas acciones.

“No voy a hablar sobre nuestros próximos pasos o políticas en este momento, pero no es ningún misterio que no somos grandes admiradores del régimen cubano”, afirmó El político cubanoamericano calificó al gobierno de Cuba como “un gran problema” tras los ataques en Venezuela y la captura de Nicolás Maduro, al tiempo que señaló que el régimen cubano tuvo un papel central en la protección del exmandatario venezolano.

El secretario dijo además que el aparato de seguridad de Maduro estaba controlado por agentes cubanos. “Fueron los cubanos, no los venezolanos, quienes custodiaban a Maduro”, indicó.

“Su aparato de seguridad interna y su sistema de inteligencia —los que vigilan a otros para evitar traiciones— están completamente dirigidos por cubanos”. Rubio aseguró que esta “colonización interna” explica en parte la estrecha dependencia entre Caracas y La Habana.