Los bailes de Maduro en TV fueron la “gota final” que llevó a Trump a ordenar su captura

Las reiteradas escenas de Nicolás Maduro bailando en televisión estatal, en medio de la escalada con Estados Unidos, fueron el detonante final que llevó al presidente Donald Trump a ordenar la operación militar que culminó con su captura en Caracas.

De acuerdo con revelaciones del periódico The New York Times, el comportamiento público de Maduro en las semanas previas a su detención, marcado por bailes, gestos de despreocupación y mensajes desafiantes, convenció al entorno de Trump de que el mandatario venezolano estaba ridiculizando las advertencias de Washington y poniendo a prueba su determinación.

El diario estadounidense citó a dos personas familiarizadas con las discusiones internas de la Casa Blanca, quienes afirmaron que las constantes apariciones del líder chavista bailando en televisión estatal fueron percibidas como una provocación directa.

En uno de esos episodios, Maduro reaccionó a un ataque estadounidense contra un muelle señalado por Washington como vinculado al narcotráfico bailando al ritmo de música electrónica, mientras una grabación repetía en inglés la frase “No crazy war”.

De acuerdo con esas fuentes, ese gesto fue interpretado como el intento de Maduro de comprobar si Trump estaba fanfarroneando con sus amenazas.

La reacción fue la contraria: el equipo presidencial consideró que había cruzado una línea y que la falta de respuesta dañaría la credibilidad estadounidense.

El corresponsal de The New York Times, Anatoly Kurmanaev, confirmó en su cuenta de X que “el baile constante de Maduro fue la gota que colmó el vaso”, y señaló que, una vez tomada la decisión, la Casa Blanca empezó a perfilar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como una figura “aceptable” para encabezar una transición controlada, mientras María Corina Machado nunca fue considerada la principal opción.

La revelación se suma a otras informaciones publicadas por el diario neoyorquino sobre el trasfondo político de la operación militar, que incluyó bombardeos selectivos y el traslado de Maduro y su esposa, Cilia Flores, a Estados Unidos, en un contexto de fuertes tensiones diplomáticas y denuncias de violación de la soberanía venezolana.