Los bailes de Maduro en TV fueron la “gota final” que llevó a Trump a ordenar su captura

Las reiteradas escenas de Nicolás Maduro bailando en televisión estatal, en medio de la escalada con Estados Unidos, fueron el detonante final que llevó al presidente Donald Trump a ordenar la operación militar que culminó con su captura en Caracas.
De acuerdo con revelaciones del periódico The New York Times, el comportamiento público de Maduro en las semanas previas a su detención, marcado por bailes, gestos de despreocupación y mensajes desafiantes, convenció al entorno de Trump de que el mandatario venezolano estaba ridiculizando las advertencias de Washington y poniendo a prueba su determinación.
El diario estadounidense citó a dos personas familiarizadas con las discusiones internas de la Casa Blanca, quienes afirmaron que las constantes apariciones del líder chavista bailando en televisión estatal fueron percibidas como una provocación directa.
En uno de esos episodios, Maduro reaccionó a un ataque estadounidense contra un muelle señalado por Washington como vinculado al narcotráfico bailando al ritmo de música electrónica, mientras una grabación repetía en inglés la frase “No crazy war”.
De acuerdo con esas fuentes, ese gesto fue interpretado como el intento de Maduro de comprobar si Trump estaba fanfarroneando con sus amenazas.
La reacción fue la contraria: el equipo presidencial consideró que había cruzado una línea y que la falta de respuesta dañaría la credibilidad estadounidense.
Lo más leído hoy:
El corresponsal de The New York Times, Anatoly Kurmanaev, confirmó en su cuenta de X que “el baile constante de Maduro fue la gota que colmó el vaso”, y señaló que, una vez tomada la decisión, la Casa Blanca empezó a perfilar a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como una figura “aceptable” para encabezar una transición controlada, mientras María Corina Machado nunca fue considerada la principal opción.
La revelación se suma a otras informaciones publicadas por el diario neoyorquino sobre el trasfondo político de la operación militar, que incluyó bombardeos selectivos y el traslado de Maduro y su esposa, Cilia Flores, a Estados Unidos, en un contexto de fuertes tensiones diplomáticas y denuncias de violación de la soberanía venezolana.
Preguntas frecuentes sobre la captura de Nicolás Maduro
CiberCuba te lo explica: Toca la pregunta para ver la respuesta 👇
¿Qué provocó la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos?
La captura de Nicolás Maduro fue provocada por su comportamiento desafiante y provocador, especialmente sus bailes en televisión estatal en medio de tensiones con Estados Unidos. Estas acciones fueron vistas por el gobierno de Trump como una provocación directa y una burla hacia las advertencias de Washington, lo que llevó a la decisión de realizar una operación militar para su captura.
¿Cómo se llevó a cabo la operación de captura de Maduro?
La operación de captura de Nicolás Maduro, denominada “Operación Resolución Absoluta”, fue ejecutada por la unidad de élite Delta Force del ejército estadounidense. Se realizó durante la madrugada con una serie de bombardeos selectivos en Caracas, sin bajas estadounidenses, y culminó con la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, mientras dormían en su residencia.
¿Qué consecuencias políticas ha tenido la captura de Maduro?
La captura de Nicolás Maduro marcó el fin de más de dos décadas de chavismo en Venezuela y reconfiguró el mapa político latinoamericano. La operación ha generado reacciones internacionales mixtas, con algunos gobiernos condenando la intervención estadounidense y otros apoyándola. Además, la vicepresidenta Delcy Rodríguez ha sido perfilada como la encargada de liderar un gobierno de transición bajo condiciones impuestas por Estados Unidos.
¿Cuál es el papel de Estados Unidos en la transición política de Venezuela tras la captura de Maduro?
Estados Unidos ha asumido un papel de control en la transición política de Venezuela, afirmando que administrará los recursos estratégicos del país, como el petróleo, para garantizar una transición democrática justa. Delcy Rodríguez ha sido mencionada como la figura que encabezará el gobierno de transición bajo la supervisión de Washington.
Archivado en:
Sigue a CiberCuba en Google Discover: click aquí
Recibe las noticias de CiberCuba en WhatsApp: click aquí
¿Tienes algo que reportar?
Escribe a CiberCuba:
editores@cibercuba.com
+1 786 3965 689
Este artículo ha sido generado o editado con la ayuda de inteligencia artificial. Ha sido revisado por un editor antes de su publicación.