María Corina Machado celebra “inminente transición” y agradece a Trump: "La libertad de Venezuela está cerca"

La líder opositora venezolana María Corina Machado aseguró este lunes que “la libertad de Venezuela está cerca” y agradeció al presidente estadounidense Donald Trump por su “firmeza y determinación” tras la captura de Nicolás Maduro, en un mensaje que busca proyectar optimismo en medio de la confusión política sobre el futuro del país.

“El bravo pueblo de Venezuela salió a las calles en 30 países y 130 ciudades del mundo para celebrar un paso enorme que marca la inevitabilidad e inminencia de la transición en Venezuela”, escribió Machado en su cuenta de X (antes Twitter). “Venezuela será el principal aliado de Estados Unidos en materia de seguridad, energía, democracia y derechos humanos”.

Las palabras de Machado llegan en un momento de notoria ambigüedad política, tras los anuncios contradictorios de Washington. Aunque Trump afirmó que Estados Unidos está “a cargo” de Venezuela, también señaló que la vicepresidenta Delcy Rodríguez —designada presidenta interina por el Tribunal Supremo venezolano tras la detención de Maduro— liderará un gobierno de transición “bajo condiciones estadounidenses”.

El propio mandatario republicano restó credibilidad al liderazgo de Machado, al afirmar que “no tiene suficiente apoyo interno”, y dejó entrever que su administración negocia directamente con Rodríguez y su entorno.

El mensaje de la opositora, sin embargo, busca mantener viva la legitimidad de la oposición democrática que encabezó junto a Edmundo González Urrutia, y reafirmar su papel frente a los miles de venezolanos en el exilio que salieron a celebrar el derrocamiento del chavismo.

“La libertad de Venezuela está cerca y pronto vamos a celebrar en nuestra tierra”, escribió Machado. “Vamos a gritar, orar y abrazarnos en familia, porque nuestros hijos regresarán a casa”.

El entusiasmo opositor contrasta con el silencio institucional en Caracas y la falta de un calendario político claro. Por ahora, la “transición” de Venezuela sigue siendo más una promesa que una realidad.