Tragedia de cubanos en Missouri: Hombre mata a su expareja y al novio de ella y luego se quita la vida

A la izquierda Yeisir Buster Concepción (víctima) y a la derecha, Elizabeth Hernández Sánchez y su expareja, Randys Miguel Ramírez Díaz (homicida)

Una tragedia de extrema violencia sacudió a la comunidad cubana en el estado de Missouri días antes de acabar el año, cuando un hombre asesinó a su expareja (además era la madre de sus dos hijos), y a la actual pareja de la mujer, para luego quitarse la vida.

El hecho es investigado por las autoridades como un doble homicidio-suicidio de carácter pasional.

Las víctimas fueron identificadas como Elizabeth Hernández Sánchez, de 33 años, y Yeisir Fuster Concepción, de 42 años.

El agresor fue Randys Miguel Ramírez Díaz, expareja de Elizabeth, quien se suicidó pocas horas después de perpetrar el ataque.

Ataque mortal mientras viajaban juntos

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Warren, el violento suceso ocurrió entre las 10:30 pm y las 11:00 pm del lunes 29 de diciembre, cerca de South Stracks Church Road y la Carretera Estatal M.

Los agentes acudieron tras recibir una llamada alertando sobre un "hombre caído" y al llegar al sitio encontraron a dos personas con heridas mortales por arma de fuego dentro de un auto.

Las autoridades confirmaron que Elizabeth Hernández-Sánchez y Yeisir Fuster viajaban juntos cuando fueron atacados, y que ambos trabajaban junto al agresor.

Horas más tarde, ya en la madrugada del martes, los investigadores localizaron un vehículo de interés en un centro de viajes cercano a la Interestatal I-70.

Al intentar establecer contacto con el ocupante, este se disparó dentro del auto, y falleció en el lugar.

Posteriormente fue identificado como Randys Ramírez.

Amenazas previas y vínculo pasional

La Policía corroboró que una semana antes del crimen, Ramírez había amenazado a la pareja con quitarles la vida. Ese antecedente forma ahora parte central de la investigación, que continúa activa.

El vínculo sentimental previo entre la mujer y el asesino es considerado clave para entender el móvil del crimen, según confirmaron las autoridades.

Origen de las víctimas

Elizabeth Hernández-Sánchez y Randys Ramírez eran de Sancti Spíritus.

Por su parte, Yeisir Fuster Concepción era natural del municipio Céspedes, Camagüey, aunque había residido en Ciego de Ávila antes de emigrar a Estados Unidos, hace cinco años.

Seis niños quedan huérfanos

La tragedia dejó a seis niños desamparados. Elizabeth tenía tres: los dos menores son fruto del matrimonio con Randys, y el mayor es un hijo de una relación anterior.

Por otra parte, en las redes sociales varios usuarios aseguran que Yeisir era padre de tres niñas.

La hermana de la Elizabeth abrió una cuenta en GoFundMe para recaudar fondos destinados principalmente a cubrir los gastos funerarios y enfrentar la nueva realidad de los menores.

"Elizabeth deja atrás a tres niños quienes hoy enfrentan una realidad muy difícil tras esta inesperada pérdida", expresó Elizabeta Hernández Sánchez.

"Cualquier ayuda, por pequeña que sea, será profundamente agradecida. Si no puedes donar, te pedimos que nos ayudes compartiendo...", agregó.

Conmoción y llamado de atención

El periodista Javier Díaz, de Univisión, quien divulgó el caso en Facebook, señaló que este hecho pone de manifiesto la violencia con armas de fuego, especialmente entre inmigrantes cubanos que, según dijo, no siempre tienen la cultura de la responsabilidad que implica portar un arma.

Las autoridades confirmaron que no existe amenaza para la comunidad, que ningún agente ni transeúnte resultó herido, y que cualquier persona con información adicional puede comunicarse con la Oficina del Sheriff del Condado de Warren al 636-456-4332.