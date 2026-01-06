Marco Rubio envía mensaje en ruso a Putin desde el Departamento de Estado: “No se juega con Trump”

Mensaje en ruso para Putin enviado por el Departamento de Estado liderado por Rubio

El Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó una advertencia directa al Kremlin a través de su cuenta oficial en idioma ruso, en un mensaje que analistas interpretan como una señal de presión hacia Vladimir Putin en medio de una nueva confrontación geopolítica entre Washington y Moscú, tras la crisis de Venezuela.

“No jueguen juegos con el presidente Trump”, escribió la cuenta @USApoRusski, acompañada por una imagen en blanco y negro del mandatario estadounidense rodeado de su equipo más cercano. El texto en ruso remarca además que Donald Trump es “un hombre de acción”, subrayando que Washington no está dispuesto a tolerar provocaciones. Analistas consideran que se trata de una demostración de fuerza política más que militar.

El mensaje se produce días después del ataque militar de Estados Unidos contra Venezuela y del anuncio de la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, una operación que generó una inmediata reacción del Kremlin y elevó la tensión entre Washington y Moscú. Rusia, aliado clave del chavismo, condenó la intervención y prometió una respuesta diplomática, mientras el gobierno venezolano decretó el estado de emergencia y reforzó la represión interna.

El régimen cubano, también aliado de Caracas y Moscú, guardó silencio oficial ante la captura de Maduro, aunque medios estatales repitieron la narrativa del Kremlin sobre una “agresión imperialista”.

En paralelo, la administración Trump ha defendido la operación como una acción necesaria contra una estructura criminal que, según Washington, estaba sostenida por el aparato estatal chavista. La detención de Maduro, trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos federales, dejó a Rusia en una posición incómoda, limitada a protestas políticas y declaraciones de condena.

Aunque la advertencia en ruso fue difundida por los canales oficiales del Departamento de Estado, el secretario de Estado, Marco Rubio, aparece como la figura central detrás de la línea dura adoptada por la administración frente a Moscú, una postura que ya venía escalando desde semanas antes.

Rubio ya había lanzado un mensaje directo y sarcástico al canciller ruso Serguéi Lavrov durante una conferencia de prensa previa, cuando fue consultado sobre el riesgo de una escalada con Rusia por la presión estadounidense sobre Venezuela. “No estamos preocupados por una escalada con Rusia. Tienen las manos llenas en Ucrania”, respondió entonces, antes de rematar con ironía: “Y si me está viendo, Serguéi… ¡Feliz Navidad!”.

Ese intercambio marcó el tono de una relación cada vez más áspera entre Washington y Moscú, que ahora se ve reforzada con un mensaje oficial en ruso diseñado para llegar sin intermediarios al círculo de poder del Kremlin.

El uso del idioma ruso y el tono frontal del comunicado no pasaron desapercibidos en redes sociales ni en círculos diplomáticos, donde se interpreta como una advertencia poco habitual y deliberadamente directa, en un momento en que Rusia enfrenta limitaciones estratégicas fuera del frente ucraniano.

Bajo el liderazgo de Donald Trump, la Casa Blanca ha adoptado una política exterior de fuerza y disuasión, que busca reafirmar su autoridad global frente a actores como Rusia, China y Cuba. Rubio, convertido en uno de los principales voceros de esta estrategia, ha reforzado una diplomacia de presión abierta, mensajes públicos y cero ambigüedades frente a Moscú.