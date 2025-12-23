EE.UU. reforma las visas H-1B para proteger empleos y salarios de los estadounidenses

Vídeos relacionados:

El gobierno de Estados Unidos anunció una reforma clave del programa de visas H-1B, con el objetivo de proteger los salarios, las condiciones laborales y las oportunidades de empleo de los trabajadores estadounidenses, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

La nueva normativa elimina el sistema de sorteo aleatorio que se utilizaba hasta ahora para asignar las visas y lo reemplaza por un proceso de selección ponderado, que dará prioridad a trabajadores extranjeros con mayores habilidades y salarios más altos.

“El proceso de selección aleatoria existente fue explotado y abusado por empleadores estadounidenses que buscaban importar trabajadores extranjeros con salarios más bajos de los que pagarían a trabajadores estadounidenses”, afirmó Matthew Tragesser, portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (USCIS).

Según explicó el funcionario en el texto publicado por el DHS, el nuevo sistema se alinea mejor con la intención original del Congreso para el programa H-1B y refuerza la competitividad del país, incentivando a las empresas a contratar talento extranjero altamente calificado y bien remunerado, sin perjudicar a la fuerza laboral local.

Actualmente, el número de visas H-1B está limitado a 65,000 anuales, con 20,000 adicionales reservadas para personas con títulos avanzados obtenidos en universidades estadounidenses. El sistema de sorteo había sido criticado durante años por permitir que empleadores inescrupulosos saturaran el proceso con solicitudes de trabajadores de baja calificación y bajos salarios.

Con la reforma, se incrementará la probabilidad de que las visas se asignen a candidatos con mejores credenciales profesionales y niveles salariales más altos, aunque el DHS aseguró que el programa seguirá permitiendo la contratación en todos los rangos de salario.

La nueva regla entrará en vigor el 27 de febrero de 2026 y se aplicará a la temporada de registro del año fiscal 2027.

Esta medida forma parte de una estrategia más amplia de la administración de Donald Trump para fortalecer la integridad del programa H-1B. Entre los cambios recientes figura una Proclamación Presidencial que exige a los empleadores el pago de 100,000 dólares adicionales por cada visa como condición para ser elegibles.

“Como parte del compromiso de la Administración Trump con la reforma del H-1B, seguiremos exigiendo más tanto a empleadores como a solicitantes para evitar que se perjudiquen a los trabajadores estadounidenses y para poner a Estados Unidos primero”, subrayó Tragesser.

La reforma se produce además en un contexto de mayor escrutinio político e ideológico sobre los solicitantes de visas H-1B. A inicios de diciembre, la administración lanzó una ofensiva contra lo que considera censura de la libertad de expresión, enfocándose especialmente en solicitantes vinculados a moderación de contenido, verificación de datos y seguridad digital en plataformas tecnológicas.

Un memorando interno del Departamento de Estado, revelado por la agencia Reuters, instruyó a consulados estadounidenses a revisar exhaustivamente los historiales laborales, currículos y perfiles en redes sociales de los solicitantes y sus familiares, para detectar posibles vínculos con actividades consideradas censura.

De acuerdo con la directiva, si se determina que un solicitante fue “responsable o cómplice de censura de expresiones protegidas en Estados Unidos”, deberá emitirse un dictamen de inelegibilidad conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad.