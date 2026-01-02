Rusia presenta solicitud diplomática a EE.UU. para que abandone persecución de un petrolero

Vídeos relacionados:

Rusia presentó una solicitud diplomática ante Estados Unidos para que abandone la persecución de un petrolero sancionado que se dirigía a Venezuela, informó este jueves el diario The New York Times, citando fuentes cercanas al caso.

De acuerdo con el reporte, Moscú envió el miércoles notas formales al Departamento de Estado y al Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca para exigir el fin del operativo contra el buque Bella 1, que actualmente navega por aguas del Atlántico.

El incidente se produjo el pasado 21 de diciembre, cuando la Guardia Costera estadounidense intentó abordar el petrolero en el Caribe, alegando una orden de incautación.

El barco, que se dirigía a cargar crudo en puertos venezolanos, habría sido identificado por Washington como parte de la red de transporte de petróleo sancionada del Gobierno de Nicolás Maduro.

El intento de incautación se produjo pocos días después de que el presidente estadounidense Donald Trump anunciara que su administración confiscaría todos los buques que transportaran crudo de Venezuela, a quien acusó de “robar activos petrolíferos estadounidenses” en el país caribeño.

En diciembre, Estados Unidos ya había incautado dos petroleros en el Caribe —el Skipper y el Centuries— como parte de esta campaña de presión.

Sin embargo, la tripulación del Bella 1 se negó a cumplir las órdenes y maniobró para escapar, provocando una persecución marítima que aún continúa bajo monitoreo.

Según el New York Times, durante la huida los tripulantes pintaron en el casco del barco una bandera rusa y más tarde se comunicaron por radio con las autoridades navales identificándose como una embarcación “de nacionalidad rusa”.

La intervención diplomática de Moscú podría complicar los planes de Washington de incautar el petrolero, que se enmarca en la estrategia del Gobierno de Trump de aumentar la presión económica y política sobre el régimen venezolano.

Desde mediados de 2025, Estados Unidos mantiene un despliegue militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico procedente de Colombia y Venezuela.

Sin embargo, Caracas y sus aliados denuncian que la operación busca forzar la caída del gobierno de Nicolás Maduro.

Fuentes diplomáticas citadas por el diario estadounidense señalan que la petición rusa “tiene implicaciones geopolíticas más amplias”, ya que podría afectar los esfuerzos de mediación impulsados por el presidente Trump en las negociaciones de paz entre Moscú y Kiev.

Ni el Departamento de Estado ni el Kremlin han emitido declaraciones oficiales sobre el caso, aunque observadores internacionales advierten que el incidente podría escalar la tensión entre ambas potencias en un momento de alta fragilidad diplomática.