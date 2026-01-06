Maduro podría enfrentar la pena de muerte en EE.UU. por cargos de narcoterrorismo

Vídeos relacionados:

El derrocado presidente venezolano Nicolás Maduro podría enfrentar la pena de muerte en Estados Unidos si es declarado culpable de los cargos de narcotráfico y narcoterrorismo que pesan en su contra, según informó este lunes el New York Post.

Maduro, capturado el 3 de enero durante una operación militar estadounidense en Caracas, se encuentra recluido en el Metropolitan Detention Center de Brooklyn, donde espera ser presentado ante un tribunal federal de Nueva York.

De acuerdo con la Ley de Sustancias Controladas, un acusado puede ser condenado a muerte si se demuestra que dirigía una “empresa criminal continua” vinculada al narcotráfico.

Aunque las ejecuciones por delitos de drogas son inusuales en la justicia federal, la posibilidad legal existe, especialmente cuando los delitos se asocian a organizaciones armadas o terrorismo internacional.

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, aseguró que Maduro y su esposa, Cilia Flores, “enfrentarán toda la fuerza de la justicia estadounidense”, sin precisar qué tipo de sentencia solicitará el Departamento de Justicia.

La acusación incluye cuatro cargos: conspiración de narcoterrorismo, importación de cocaína, y dos por posesión de ametralladoras. La nueva imputación amplía el expediente abierto en 2020, cuando una corte federal ya había señalado a Maduro como jefe del Cártel de los Soles, estructura que supuestamente utilizó el aparato estatal venezolano para traficar toneladas de droga hacia Estados Unidos.

El caso, comparado con el de Manuel Noriega en 1989, marca un precedente en la política exterior de Washington hacia América Latina. Si se confirma la condena, podría abrir una nueva fase judicial en la que la pena capital, aunque poco frecuente, sería vista como un mensaje ejemplarizante.

Maduro será presentado ante el juez este lunes a mediodía.