Delcy Rodríguez “está cooperando” y “se comunica en español con Rubio”, afirma Trump

Donald Trump describió a Delcy Rodríguez como una figura que mantiene contacto activo con Washington y cuya continuidad en el poder depende de su nivel de cooperación con Estados Unidos, en medio de un escenario de fuerte presión política y militar sobre Venezuela.

Durante una entrevista con NBC News, el presidente estadounidense aseguró que Rodríguez ha colaborado con funcionarios de su gobierno tras la captura de Nicolás Maduro, detenido en Caracas y trasladado a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo.

La dirigente chavista fue juramentada este lunes como presidenta encargada, en un proceso marcado por la intervención directa de Estados Unidos.

Trump evitó presentar a Rodríguez como una interlocutora política legítima y se esforzó en descartar que hubiera existido coordinación previa con el entorno venezolano antes del derrocamiento de Maduro.

Según dijo, no hubo comunicación anticipada con su equipo, aunque admitió que “mucha gente quería llegar a un acuerdo”, una frase que deja abiertas interrogantes sobre negociaciones posteriores.

Según reveló Politico, la administración Trump ha trasladado a Rodríguez una serie de exigencias concretas si quiere evitar un destino similar al de Maduro. Entre ellas, frenar el flujo de drogas hacia Estados Unidos, expulsar del país a agentes iraníes, cubanos y de otras redes consideradas hostiles por Washington, y detener la venta de petróleo a adversarios estadounidenses.

Funcionarios citados por ese medio señalan que Washington también espera que Rodríguez facilite, eventualmente, elecciones y se retire del poder, aunque sin plazos definidos.

En cambio, en la entrevista con NBC, el mandatario dejó sin definir el futuro de las sanciones que pesan sobre Rodríguez y afirmó que su gobierno evaluará en los próximos días si se mantienen o se levantan.

La declaración coloca a la nueva gobernante venezolana bajo una suerte de tutela política, condicionada a su disposición a seguir colaborando con Washington.

Trump fue más lejos al advertir que Estados Unidos está preparado para una nueva acción militar si Rodríguez deja de cooperar. Aunque dijo no creer que sea necesario, reconoció que una segunda incursión ya había sido contemplada por su administración, reforzando el mensaje de presión directa sobre el nuevo liderazgo en Caracas.

El presidente estadounidense también se negó a confirmar si ha conversado personalmente con Rodríguez, pero destacó que el secretario de Estado, Marco Rubio, mantiene una relación “muy fuerte” con ella y que se comunica en español, lo que confirma la existencia de canales diplomáticos activos, aunque controlados desde Washington.

Las declaraciones de Trump retratan a Delcy Rodríguez como una figura transitoria, tolerada mientras resulte funcional a los intereses estadounidenses y sin un respaldo político propio. Su liderazgo, según el propio presidente, queda atado a una cooperación vigilada y a la amenaza latente de una nueva intervención en Venezuela.